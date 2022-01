Muž ljut na ženu što nije sredila kuću kad je doveo društvo: Ovakve reakcije nije očekivao

Tražio je podršku na mrežama, ali su komentari bili na strani žene

Porodice u kojima je više dece uvek su pred izazovom da kuću održavaju urednom i pospremljenom, a to je vrlo često i uzork prepirke među roditeljima.

Jedan muškarac se našao na udaru kritika nakon što je priznao da je bio besan na svoju suprugu, jer nije pospremila i očistila kuću pre nego što je on doveo prijatelje s posla.

On i supruga imaju troje dece, a njegova žena ostaje kod kuće da se brine o njima dok on radi. Budući da su sva deca mala i neuredna, dogovorili su se da bi kuću trebalo održavati urednom samo kada očekuju goste.

- Jednog dana doveo sam prijatelje s posla i kad sam otvorio vrata sve što sam mogao da vidim je bio potpuni haos - svuda hrana, igračke i nered. Bio sam šokiran, bilo mi je neprijatno što su moji prijatelji zatekli i videli moju kuću ovakvu - napisao je na Reditovom forumu.

On je dodao da nekolicina njih nije nikada ranije bila kod njega u poseti i da veruje da su stekli užasan utisak.

- Odveo sam goste u najmanje neuredan deo kuće, a prijatelji su me čudno gledali i iznosili neprijatne komentare o stanju u kući - nastavio je.

Kako je rekao, čekao je dok nisu otišli, a onda je otišao u spavaću sobu samo kako bi video da li njegova supruga spava. Probudio ju je da pita zašto nije raspremila kuću, kada je znala da će imati goste. Rekla mu je da nije znala, ali on tvrdi kako joj je poslao poruku.

- Nije se osećala dobro i imala je glavobolju, pa je htela da odspava sat vremena. Rekao sam joj da mi je neprijatno što je naš dom bio u haosu kad su došli moji prijatelji i da se to moglo izbeći da je sredila kuću - napisao je.

Supruga je tvrdila da su deca napravila nered, a ne ona i da je on još jednom trebalo da proveri da li je primila poruku i hoće li kuća biti spremna za goste pre nego što se pojavio.

- Mislio sam da je to smešno, jer me ona zapravo okrivljuje za svoje postupke. Rekao sam joj da je to neprijatno i da je deo krivice njen što kuća izgleda tako neuredno. Nazvala me je kretenom, a zatim je izašla iz sobe i izbegavala da razgovara sa mnom o tome, insistirajući da sam ja kriv u ovoj situaciji - objasnio je, pa upitao korisnike da li je pogrešio što je bio toliko ljut na svoju ženu.

Ispostavilo se da su gotovo svi stali na stranu njegove žene.

- U suštini, ti si nju iznenadio, nisi proverio da li je videla poruku u kojoj si slučajno odlučio da dovedeš goste kući tog dana, i nisi pokazao ni trunčicu brige što se ona ne oseća dobro - napisala je jedna korisnica.

- Ozbiljno to pitaš?! Ako želiš da ona sredi kuću za goste, daj joj barem 24 sata da obavestiš da gosti dolaze. Još bolje, provedi veče pre u raspremanju. Nisi se zapitao da li je ona voljna za društvo u poslednji čas, a kamoli da li ima vremena da se pripremi za njih. I još nastavljaš da kukaš o tome koliko ti je "neprijatno" zbog predvidivih posledica tvog neuspeha da planiraš unapred posete gostiju kada ti ona kaže da se ne oseća dobro - glasio je jedan komentar.

