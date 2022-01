Dozvolio je ženi TROJKU sa dvojicom bivših, pa gorko zažalio: Akciju su nastavili BEZ NJEGA

Plaši se da će ona to ponoviti!

- Moja supruga je imala seks utroje sa dva bivša ljubavnika, uz moje dopuštenje, ali sam besan jer je to jednom uradila bez mene. Uvek je podržavala moje seksualne želje i pozivala svoje prijateljica na seks sa nama, pa sam, kada je ona zatražila isto, pristao- požalio se jedan Britanac.

On je poslao pismo psihoterapeutkinji Deidre Sanders.

A kako bi mogao da dobije savet, u potpunosti ju je uputio u situaciju.

Naime, on i njegova supruga su se dogovorili da pozovu njena dva bivša ljubavnika, što njemu nije smetalo, jer nikada nije imala pravu vezu ni sa jednim od njih, i na kraju su se svi dobro proveli, a njegova supruga je ispunila svoju maštariju i bila je zadovoljna.

- Oni su prespavali kod nas, a sledećeg dana, kada sam se probudio, shvatio sam da sam jedini u krevetu. Tada sam čuo stenjanje iz spavaće sobe. Kada sam ušao, imali su seks, samo što ja nisam bio pozvan. Ona ne vidi šta je loše uradila i objasnila je da nije htela da me budi. Rekla je da rade samo ono što su radili noć ranije. Ako je to mogla da uradi, zapitao sam se šta je još uradila iza mojih leđa - napisao je on.

- Neki parovi, koji su sigurni u svoj međusobni odnos, uspevaju da ostvare svoj seksualni život s drugim ljudima, ali se uvek drže sopstvenog kodeksa. Vaša supruga nije pokušala da vam radi iza leđa, ali time što vas nije uključila, naterala vas je da ispitate snagu vašeg odnosa. Bilo bi mnogo bolje da razgovarate i razmišljate o svojim fantazijama nego da ih ostvarite. Ako ste odlučni u nameri da i dalje uključujete druge, oboje morate da pristanete na to da poštujete granice onogo drugog - odgovorila je Deidre.