Možda uopšte nije u pitanju FLERT: 21 stvar koju muškarci doživljavaju kao ZAVOĐENJE, iako one to nisu

NIšta od navedenog ne mora da bude direktan znak.

Muškarci su skloni tome da pojedine gestove devojaka doživljavaju kao zavođenje, iako one zapravo to ne moraju da budu.

Pojedini muškarci imaju određenu generalizovanu sliku, kako zavođenje izgleda, najverovatnije na osnovu svojih ili tuđih iskustava.

Istina je da su sve devojke različite i da neće svaka pokazati svoju naklonost na isti način.

Važno je, zato, postaviti određene granice kada se radi o sopstvenom ponašanju. Nečije lepo vaspitanje, način izražavanja, izgled ili oblačenje, uopšte ne moraju da imaju veze (i uglavnom nemaju) sa samim dejtom, već sa ličnim osobinama devojke.

Ukoliko pogrešno i prenagljeno shvatite neke stvari kao flert, sa jedne strane možete uvrediti devojku i time uprskati svaku šansu za vezu, a sa druge, delovaćete nepristojno i napadno.

Zato nemojte praviti nagle korake, uvek budite pristojni i ne skačite na prvu loptu, što bi se reklo.

1. Izlazak

Da krenemo od početka. Sam dejt ne mroa da znači da vam je mesto u njenom životu zagarantovano.

Kao prvo, možda niste jedini sa kojim se viđa, i to je sasvim u redu, jer su dejtovi dobar način da se sprovede svojevrsni kasting i da se odluči ko je dovoljno dobar da bude partner.

Druga stvar, možda joj se dopadate, ali vas ne poznaje dovoljno pa, stoga, nije još odlučila da li želi da bude s vama, a ako odmah pređete u napad, možete delovati previše napadno ili čak očajno.

2. Odgovaranje na poruke

Ukoliko devojka odgovara na poruku čim ste joj je poslali, možda samo ima vremena, pa ga koristi za dopisivanje sa vama. Ovo ne mora nužno da znači da je odlučila da ste vi ono što traži, ali imajte u vidu da može biti znak da je zainteresovana.

Zato, samo polako.

3. Korišćenje emodžija

Poruke su malo problematične, jer ne mogu da prenesu emociju. Zbog toga, ljudi šalju emodžije (emotikone, smajlije) kako bi svoju misao iskazali na pravi način.

Imajte u vidu da neki ljudi emodžije koriste bez neke posebne namere, već čisto kao dekoraciju.

4. Osmeh tokom razgovora

Osmeh pokazuje pristupačnost, to je istina. Međutim, može da ukazuje i na njenu pristojnost, pa i zainteresovanost, ali nikako nisu siguran znak da je vreme da krenete u napad.

5. Davanje mnogo komplimenata

Kao i kada je osmeh u pitanju, komplimenti mogu da budu izraz naklonosti, ali i čiste pristojnosti. Možda je zaista zadivljena time koliko ste uspešni u svom poslu, kako ste se obukli, šta sve znate i slično, ali ništa od navedenog nije dovoljno da biste joj se zaista dopali.

6. Traženje broja

Ponovo se vraćamo na “kastinge”. Možda niste jedini sa kojim se viđa ili dopisuje, ali ako traži vaš broj, verovatno ste jedan od srećnijih kandidata.

Ipak, ne mora direktno da upućuje na to da ste pobedili druge.

7. Šminka

Nikada, ali nikada, nemojte da pomislite da se našminkala zbog vas. Neke devojke vole lepo da se našminkaju, pa to rade isključivo radi sebe.

8. Kontakt očima

Gledanje u oči je sasvim normalan deo komunikacije i ne mora ništa da znači.

9. Oponašanje vaših gestova

Ovo radi apsolutno slučajno. Dešava se da ljudi oponašaju sagovornika, njegove pokrete, način na koji govori ili mimiku, potpuno spontano.

10. Naginjanje napred dok pričate

Možda će zvučati smešno, ali moguće je da vas samo ne čuje dobro. Ukoliko ste na nekom bučnom i prometnom mestu, najverovatnije samo želi bolje da čuje šta joj govorite.

11. Potpetice

Cipele sa potpeticom čine da se svaka žena oseća privlačnije, poželjnije, ali i moćnije. Svakako, ona ih nosi radi sebe, a ne radi vas.

12. Postavljanje pitanja

Ovo znači da je zainteresovana za vaš život, ali ne i da je zainteresovana za vezu sa vama. Možda ustanovi da imate slična interesovanja kao i vi, pa počne da vas posmatra kao dobrog saigrača u tenisu, ljubitelja pozorišta ili nekoga ko će uvek znati da joj preporuči dobru knjigu.

Ove stvari su dovoljne za drugarstvo, ali ne i za vezu i ne moraju da upućuju na to da joj se sviđate.

13. Parfem

Parfem je nešto što većina ljudi svakodnevno koristi, pa nemojte ovo uzimati u obzir kao bilo kakav znak.

14. Suknja ili haljina

Ne, ona ne želi da privuče vašu pažnju svojim butinama ili dekolteom. Ponovićemo, sređuje se jer voli svoj izgled, a ne vas.

15. Finoća

Lepo izražavanje, slušanje, pravilno držanje escajga ili čaše, uglavnom su samo odraz njenog vaspitanja i ne moraju da predstavljaju nikakav znak.

17. Sastanak “na brzinu”

Možda ona to i ne doživljava kao dejt. Ukoliko ima pauzu na poslu, pa vas je pozvala da tih 10 do 20 minuta provedete zajedno uz kafu, može biti da ste joj zanimljivi, ali to nikako nije siguran znak, niti pravo vreme da pokušate da je poljubite.

18. Traženje vašeg mišljenja

Kada traže partnera, ljudi žele da saznaju kako on razmišlja, šta voli i kako doživljava određene stvari. Ne mora da znači da joj je iskreno stalo do vašeg mišljenja, već verovatno samo želi da vidi vašu reakciju i način poimanja stvari.

19. Deljenje prošlosti

Za ovo je potreban određeni nivo poverenja, zato je moguće da ste na dobrom putu. Ipak, ne zaboravite da neke devojke, baš kao i momci, samo vole da se hvale.

Ukoliko je u pitanju neka intimnija tema, kao što je bivša ljubav ili porodica, ne pomišljajte na to da je poljubite, jer apsolutno nije primereno.

20. Male aktivnosti

Ukoliko ste ustanovili da imate slična interesovanja, verovatno će vas pozvati an partiju bilijara, pikada ili da šetate zajedno psa. Moguće je da joj prija vaše društvo, ali nemojte taj poziv doživeti kao flert.

Ukoliko, pak, to bude flert, pokazaće vam se samo, zato ne prenagljujte.

21. Otvorenost

Ovo je čak i slabiji znak od toga da vam govori o prošlosti. Prosto, razgovor o svom načinu razmišljanja i poslu, pa i odgovaranje na vaša pitanja, nisu direktan znak da je spremna da se preda.

