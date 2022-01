"NISAM GEJ, SAMO VOLIM DA NOSIM SUKNJE" Žena i deca podržavaju Marka, ima 63 godine i ne izuva štikle

On smatra da ne može da izrazi svoju ličnost noseći samo pantalone, dok mu suknja pruža veliki izbor oblika i boja!

Velika hrabrost je potrebna da pokažeš svetu ko si zapravo. Zbog toga je Mark Brajan hrabar čovek.

Mark Brajan (63) iz Nemačke, svaki dan dolazi na posao u suknji i visokim potpeticama. On želi da bude to što jeste i da ljude nauče kako da odbace stereotipe koje imaju o drugima - On je samo muškarac koji voli da oblači suknje i da nosi visoke potpetice!



Suknja i štikle više su do modnih atributa za ovog čoveka.

Mark Brajan je inženjer robotike i otac troje dece. Nedavno je otvorio Instagram profil na kojem ga je zapratilo oko 200,000 ljudi. Na pomenutom profilu, Mark je sve samo ne običan muškarac.

Autor: