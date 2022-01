Ljubav na poslu: Da li veza ima perspektivu i šta da radite ako ste zaljubljeni u kolegu

Većini ljudi dogodilo se bar jednom u životu zaljube ili bar pomisle na emotivnu vezu sa nekim kolegom ili koleginicom na poslu.

Neki se usude i naprave iskorak, pa se upuste u ljubavnu avanturu sa onima sa kojima dele radni prostor.

Mišljenja su često podeljena koliko to može da bude dobro ili loše za poslovne odnose, radno okruženje, ali i za samog poslodavca.

- U narodu postoji izreka "daleko od očiju, daleko od srca", što je tačno, ali može i obrnuto, što bliže očima, bliže i srcu, što je takođe tačno i to je, između ostalog, razlog zašto se dešavaju ljubavi i veze na radnom mestu - kaže psihijatar Jovan Marić.

On dodaje da ako je neka zanimljiva osoba, ma šta to značilo - fizički, psihički, statusno, tu pored vas, stalno, svakog dana - sigurno je da to može da bude podsticaj za nešto više od standardne poslovne komunikacije.

- Uostalom, narod i za to ima jednu zanimljivu misao: prilika stvara lopova! Reč lopov nije slučajno odabrana kad govorimo o ovoj temi, jer je zaista u pitanju krađa - krađa ljubavi nekada od nekoga, krađa avanture uglavnom u tajnosti, krađa efikasne poslovne komunikacije - navodi Marić.

On dodaje da bi tu trebalo imati na umu i da nisu retke situacije da se takve veze ostvaruju i iz koristi, a ne samo zbog privlačnosti i "hemije".

- Trebalo bi spomenuti i utilitarne motive, produbljivanja veza sa šefom ili šeficom i sledstveno karijerno i finansijsko napredovanje - objašnjava psihijatar.

Ističe, ako nisu u pitanju "koristoljubivi motivi" i ako je u pitanju zaljubljenost, privlačnost i neretko strast, takve veze u poslovnom okruženju nije lako održavati, a naročito sačuvati u tajnosti.

- Stari Latini su još rekli da se ljubav i kijavica ne mogu sakriti. Pre ili kasnije to se vidi i oseti, a to neretko utiče na radno okruženje. Zato su te veze uglavnom "na kratke staze", retko kada potraju. Naravno, ako je u pitanju višestruko kvalitetna komunikacija - emotivna, intelektualna, poslovna..., kao i u svakoj drugoj vezi, to obezbeđuje i trajanje.

Ipak, svakodnevni život pokazuje i dokazuje da je to trajanje pre na mesečnom, nego na godišnjem nivou. Retko kad se tu rađa prava ljubav. Ona će se pojaviti ukoliko su akteri usamljeni ili su u lošim primarnim vezama i brakovima, kao i ukoliko poseduju kapacitet za zaljubljivanje - objašnjava psihijatar.

Kako navodi sagovornik, na poslu se zaljubljuju i oni koji su slobodni, ali mnogo češće u veze ulaze oni koji su nezadovoljni svojim brakom ili vezom koju već imaju.

Ako se ipak upustite u vezu na poslu…



Međutim, ako vam se ipak dogodilo da se zaljubite i upustite u vezu sa kolegom ili koleginicom, profesor Marić kaže da bi se trebalo držati nekih pravila.

- Pre nego što se upustite u vezu, dobro izvagajte i držite se onoga "dva puta meri, jednom seci". Ako vam razum govori da izbegavate veze na poslu, jer to može da se odrazi loše na oboje i znate da će biti nezgodno ako veza ne uspe, a ne možete da zanemarite "hemiju", uverite se da vam se kolega zaista sviđa i da bi među vama moglo da bude nešto ozbiljnije. Nemojte sebe da dovodite u neprijatnu situaciju tako što ćete biti u vezi mesec dana, a onda raskinuti, jer bi vaša poslovna reputacija mogla da bude narušena - upozorava profesor.

On ističe da je najbolje držati se pravila diskretnosti i koliko je god u vašoj moći vezu držati podalje od poslovnog okruženja, odnosno od ostalih kolega.

- To znači da ne bi trebalo da obelodanite svima da ste zajedno, niti da razmenjujete nežnosti pred drugima. Dajte sve od sebe da budete što diskretniji i neka vaše privatne stvari ostanu privatne, a na poslu ne dozvolite da vaš odnos utiče na kvalitet i efikasnost u radu - savetuje psihijatar.

Profesor Marić istče da je, bez obzira što je par u istom poslovnom okruženju, vrlo važno odvojiti posao od privatnih odnosa, posebno kada su u pitanju razmirice i emotivne krize.

- Ne dozvolite da veza utiče na kvalitet obavljanja posla. Ako to dozvolite, sve su šanse da će neko od vas dvoje morati da traži novi posao ili novog partnera. Naročito vodite računa kako razgovarate ukoliko je jedan od partnera na nižoj poslovnoj poziciji, jer se mnogo toga što možete reći u toj situaciji može protumačiti sasvim drugačije.

Na primer, ako partneru koji ne radi sa vama kažete - ne prihvatam "ne" kao odgovor, to može da bude simpatična šala i flert, ali u poslovnom okruženju to čak može da se protumači kao mobing - navodi psihijatar.

On dodaje da je važno da par koji je u poslovnom odnosu ima jasnu ideju šta hoće i jasan plan da li želi svoju vezu da drži u tajnosti, kao i da je od ključnog značaja da u tome postoji saglasje.

- Veoma je važno kako se oboje postavljaju u toj situaciji. Važno je da oboje želite isto – da budete u ozbiljnoj vezi ili da imate neobavezan odnos. Ako jedno želi više, to već komplikuje odnos. Takođe, trebalo bi da se dogovorite da li želite da vezu držite potpuno u tajnosti, da li ćete izbegavati da zajedno dolazite na posao i odlazite s posla, da li ćete zajedno ići na pauze...

Stvar se dodatno komplikuje kada dođe do raskida. Naravno da niko ne razmišlja o tome na početku veze kada ljubav "cveta", ali je važno da se dogovorite kako ćete se ponašati ako do toga dođe i držite se dogovora - savetuje psihijatar.

Ima li kolegijalnosti posle raskida?



Kako navodi profesor Marić, problem često nastaje kada dođe do raskida i ističe da je veoma teško u toj situaciji u kojoj su ljudi upućeni osam sati dnevno pet dana u sedmici kontrolisati negativne emocije koje su često posledica razlaza.

- Kolegijalnost i prijateljstvo posle intimnosti su mogući, ali đavolski teški. Jer, u krevetu se pričaju mnoge tajne, pa i poslovne. Zatim, nije nevažno ko je koga ostavio i koliki je osvetoljubivi potencijal ostavljene osobe. Najbolje je ako je raskid posledica onoga: iscrpeli smo sva zadovoljstva naše veze...

Ako nije, onda nastaju problemi svađe, sukobi, neprijatnosti koje idu sve do modernog mobinga - pretnji, ucenjivanja, maltretiranja…"Ljubavna šema" na radnom mestu smatra se češće nečim negativnim nego pozitivnim - zaključuje psihijatar.

