Godine mogu da odrede trajanje braka: Kad je razvod neminovan?

Dok razlika u godinama između supružnika ne određuje sto posto da li će brak biti uspešan ili ne, često može igrati ulogu u tome hoće li on da potraje ili ne.

Muškarci najčešće odbijaju veze ako su oni ti koji su mlađi. Zapravo, kada je žena određeni broj godina starija od svog muža, šanse da on pokrene razvod mogu naglo da porastu.

Ako je muškarac oženjen ženom koja je tri ili više godina starija od njega, verovatnoća da će on biti taj koji će podneti zahtev za razvod braka se povećava za 87 odsto.

Dok razlika u godinama između supružnika ne određuje sto posto da li će brak biti uspešan ili ne, često može igrati ulogu u tome hoće li on da potraje ili ne.

U studiji iz 2016. objavljenoj u "Journal of Marriage and Family", istraživači su hteli da otkriju kako razlika u godinama može da utiče na verovatnoću razvoda. Profesorka Paula Ingland i njen tim pregledali su podatke 3.622 para intervjuisana za Nacionalnu anketu porodice i domaćinstva od 1987. do 1988, 1992. do 1994. i 2001. do 2002. godine.

U nekom trenutku, u periodu od 1977. do 2002. ukupno 747 od tih parova se razvelo ili rastalo. Oni su onda ispitani ko je inicirao razvod i kolika je razlika u godinama između supružnika.

Rezultati su pokazali da će muškarci koji su u braku sa starijim ženama najverovatnije odustati. Ako muškarac ima ženu koja je tri ili više godina starija od njega, izgledi da će zatražiti razvod mogu da porastu do 87 posto, dok se šanse da žene za pokretanje razvoda mogu smanjiti za 23 odsto.

Izgledi da žena traži razvod povećavaju se za 38 odsto kada su u braku s mlađim muškarcem.

Autor: