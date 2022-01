Domaćica (18) zbog stila života izazvala burne reakcije: Umorila se od odlaska u prodavnicu

Video je izazvao veoma burnu raspravu u komentarima, a mnogi su čak pohvalili Klaru da je uspela u tome da živi život iz snova.

Većina tinejdžera razmišlja o tome da se što bolje provodi u životu; na umu su im zabava, izlasci, društveni život i izbegavanje obaveza. Ipak, za Klaru Bel (18) to nije tako i njen život se potpuno razlikuje od života i svakodnevice njenih vršnjakinja.

Prošle godine, tinejdžerka iz Kentakija udala se za svog dečka Treja (20) posle samo dve nedelje veze i sada sebe smatra domaćicom i suprugom koja ostaje kod kuće.

Iako Trej nije otkrio čime se bavi, on je na njihovom zajedničkom profilu na društvenoj mreži TikTok rekao da radi smene od po 12 sati kako bi ih izdržavao.

Nešto ranije ove godine Klara je postala poznata na ovoj mreži, jer je njen video tipičnog dana postao viralan.

- On odlazi prilično rano na posao, ja pospremam krevet - objasnila je ona u videu, a potom se obukla, našminkala i sela u svoj auto kako bi se odvezla do obližnjeg marketa i kupila sve što im je potrebno za kuću.

- Tražila sam neke ukrase za zid, ali nisam pronašla ništa što mi se dopalo. Onda sam otišla u market po namirnice. Kada sam došla kući, bila sam toliko umorna da sam morala da se opustim uz malo bezalkoholnog vina i da odspavam - rekla je ona.

Klara je počela da gleda serije, a onda je odspavala oko tri sata i mazila mačke kada se probudila. Zatim je ustala da napravi hamburgere za sebe i svog supruga.

Kao poslednji zadatak tog dana trebalo je da opere veš i spakuje čistu odeću.

Video je izazvao veoma burnu raspravu u komentarima, a mnogi su čak pohvalili Klaru da je uspela u tome da živi život iz snova.

- Meni se baš dopada koliko sve realno prikazuje. Umorila se od odlaska u dve prodavnice, a potom i od odlaganja prljavog veša. Baš je carica - prokomentarisala je jedna devojka, prilično ironično.

- Uspela je, ona živi naše snove - dodala je druga iskreno.

- Svi kažu da žele ovo, ali život na ovaj način učinio bi da se osećam tako neispunjeno - glasio je jedan komentar.

Prisećajući se ranijih dana svoje veze, Klara je rekla:

- Trej i ja smo na početku provodili svaki dan zajedno, a venčali smo se istog dana kada je on to predložio. Naše porodice nisu prisustvovale, jer je to bilo u poslednjem trenutku - bili smo samo nas dvoje, matičar i fotograf.

Kako kaže, njeni roditelji su bili šokirani i zbunjeni, jer nisu znali ni da ima dečka. Međutim, na kraju su prihvatili Treja i njihov brak.

