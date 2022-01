Zbog ove 3 stvari žene se osećaju srećno i voljeno: Postupci više znače od "volim te"

Dela su uvek važnija od reči...

Većina muškaraca misli da je teško razumeti žene i shvatiti šta je to što one zapravo žele. I istina je, žene su veoma misteriozne i nije lako na "prvu loptu" shvatiti šta žele, ali to ne znači da ne znaju šta zaslužuju i koja su im očekivanja.

Kada muškarac dovoljno dobro upozna svoju lepšu polovinu i shvati šta je zapravo čini srećnom, onda se ona oseća voljeno i spremna je da vam otvori svoje srce.

Ukoliko želite, a ne znate kako da voljenu osobu učinite posebnom, voljenom i srećnom, u nastavku teksta pročitajte tri stvari koje bi trebalo da uradite.

1. Neka se oseti sigurno



Ženi je veoma bitno da zna da ste vi njena mirna luka i da ne postoji stvar koja može da je povredi kada je s vama. Iznenadite je posle napornog radnog dana - spremite joj večeru, pustite film i pripremite bocu vina.



Najveće zadovoljstvo jutra: Jednim potezom odledio automobil

Zagrlite je i poljubite u čelo i šapnite da će biti sve u redu.

2. Pružite joj podršku



Pitajte je da li postoji nešto što je oduvek želela da uradi i sačekajte njen odgovor. Možda nije razmišljala o tome, ali će biti srećna što ste je to uopšte i pitali.

Dajte joj do znanja da ste zainteresovani za njene želje i da ćete svaku podržati i da imate volju da joj pomogne u ostvarenju istih.

3. Budite njen najbolji prijatelj



Ženama je veoma važno da u partneru imaju i prijatelja kome će moći da kažu sve šta ih muči. Ukoliko bude znala da ste vi njeno rame za plakanje i da ćete je uvek saslušati - njenoj sreći neće biti kraja.

Ako svojoj devojci bude pokazivali ove znakove pažnje, ona će vam dati duplo više ljubavi, jer ste osvojili njeno srce i učinili da se oseća posebno i voljeno.

Autor: