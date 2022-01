POSLEDICE MOGU BITI OZBILJNIJE NEGO ŠTO OČEKUJETE: Ovo nikako ne smete da izgovorite tokom RASKIDA!

Kada dođe do raskida, često se to dešava uz veliku svađu, a tada padaju sve maske. Kada vam padne “mrak na oči” i bes zavlada, veoma je teško kontrolisati se.

Međutim, psiholozi ističu, da bez obzira koliko ste povređeni ili ljuti, neke stvari ne smete da kažete vašem partneru. Jer, posledice mogu da budu ozbiljne.

1. Mrzim te

Možda ga trenutno mrzite, ali nema smisla to da govorite u trenucima besa. Bilo je trenutaka kada ste ga voleli i biće trenutaka u budućnosti sa lepim uspomenama. Ne dopustite bivšem partneru da oseća vašu mržnju, jer to će, na kraju, vas pojesti.

2. Očajan/očajna si u krevetu

Možda je to istina, ali to je jak i ružan udarac ispod pojasa. Vođenje ljubavi je zajednička odgovornost i ako to nije bilo sjajno, imajte na umu da je to nešto na čemu ste oboje radili.

3. Za sve si ti kriv/kriva

Vrlo retko se događa da je druga strana 100 odsto kriva za raspad veze, čak i ako je došlo do preljube. Partner će nam reći da to nije istina i zauzeti obrambeni stav.

4. Patetičan/patetična si

Zapitajte se: “Zašto sam imao/imala odnos sa patetičnom osobom?”. Ovo je vrlo odbojna kritika i malo je verovatno da će reakcija biti dobra.

5. Voleo/volela bih da te nikad nisam upoznao/upoznala

Ali jeste se upoznali i ne možete to da promenite. Umesto toga, radije razmislite o tome šta ste sve naučili iz te veze i o dobrim stvarima koje ste iz nje dobili.

6. Nadam se da ćeš imati jadan život

Takva izjava će u partnerovoj glavi dugo odzvanjati. Zapitajte se, zar ga zaista toliko mrzite da mu priželjkujete užasnu budućnost. Zapitajte se i kako to vama pomaže da nastavite dalje. Nikako!

7. To što sam bio/bila sa tobom je najveća greška koju sam ikad napravio/napravila

Verovatno usred svađe tako stvarno i mislite, ali sve što to, u stvari, može da poruči je da niste dobri u donošenju odluka.

8. Našao/našla sam nekog mnogo boljeg/bolju od tebe

Ovakva izjava zvuči kao dečije hvalisanje po parku ili kao trljanje soli na nečiju ranu. Vi možda možete da mislite da ste našli nekog boljeg, ali vreme će tek pokazati da li je to zaista tako.

9. Ti si užasan otac/majka

Imajte na umu da je ovo strašna izjava. Možda partner nije tako dobar roditelj kao vi, ali i on ima roditeljska prava i potreban je detetu. Nemojte dopustiti da deca postanu žrtve vašeg razvoda i da im nepovratno nanesete štetu koja će ih pratiti ceo život.