6 znakova da vam je ugroženo mentalno zdravlje: Simptomi skrivene anksioznosti

Prepoznajte na vreme signale da vam duša pati.

Anksiozni ljudi su uglavnom često zabrinuti, skloni pesimističkim prognozama, lošim osećanjima, neizvesnosti, suočavaju se sa napadima panike…

Postoji niz raznih simptoma, fizičkih i psihičkih, koji mogu ukazivati na anksioznost, ali šta kada se simptomi ne pojavljuju, a osoba se i dalje oseća loše? Postoji i skrivena, takozvana latentna anksioznost, a ovo su njeni signali:

1. Nemogućnost opuštanja

Sa latentnom anksioznošću, osoba je stalno napeta. Teško joj je da se opusti u društvu bliskih ljudi, pa čak i kada je sama sa sobom. U njenoj glavi nastaje vrtlog misli o hitnim problemima, ponavljanjem u glavi neprijatnih situacija koje su se dogodile tokom dana. Sve ovo veoma iscrpljuje i negativno utiče na zdravlje. U ovakvim situacijama mogući su brzi otkucaji srca, povišen krvni pritisak, nesanica, osećaj stalnog umora i gubitak energije.

2. Strah od sopstvenih misli

Ponekad latentna anksioznost dovodi do straha od sopstvenih misli. U ovom slučaju, svaki odmor se pretvara u mučenje, a osoba oseća potrebu da učini nešto, da se okupira nečim, samo da uguši ovaj neprijatan osećaj. Najčešće ni ne shvata da je to sve veća unutrašnja anksioznost. Krajnja manifestacija ovog stanja je strah od samoće sa samim sobom. U ovom slučaju, neophodno je razgovarati sa specijalistom psihologije.

3. Kontinuirano planiranje

Zabrinuti ljudi navikavaju se da žive po strogom rasporedu i pravilima. Dnevna rutina, važne stvari, odmor – skrivena anksioznost tera vas da planirate apsolutno sve u svakom trenutku. Jedino im jasan i precizan plan daje samopouzdanje i sigurnost. Međutim, ako stvari ne krenu po planu, to dovodi do velikog stresa. Kršenje rutine dovodi do straha, nesigurnosti, osećaja gubitka kontrole nad situacijom.

4. Pesimističan pogled na život

Latentna anksioznost izaziva loše misli u svakoj situaciji. Osoba se pretvara u pesimistu i stvara nepostojeće probleme u svojoj glavi i plaši se da u svakom trenutku može nešto krenuti po zlu. To dovodi do stalne nervoze i preuveličanog osećaja odgovornosti.

5. Potpuna kontrola

Ljudi koji su u latentnoj anksioznosti žele da kontrolišu sve i svakoga. Oni postavljaju povećane zahteve ne samo prema sebi već i prema ljudima oko sebe. Takva osoba može biti odličan radnik, ali uglavnom ima puno problema na privatnom planu. Navika da sve kontroliše uništava odnos sa partnerom i donosi pritisak i konflikte u skoro svaki odnos.

6. Radoholičari

Uznemireni ljudi su često radoholičari. Nemogućnost opuštanja na odmoru, strah od usamljenosti sa samim sobom i vlastitim mislima izaziva potrebu da se stalno bave poslom, opterećujući se zadacima kako se ne bi suočili sa takvim unutrašnjim stanjem.

Latentna anksioznost u velikoj meri narušava kvalitet života. Da biste sprečili da se ovo stanje pretvori u ozbiljnu neurozu, potrebno je na vreme konsultovati specijaliste. Ako prepoznate gorenavedene simptome kod sebe, trebalo bi da se konsultujete s psihologom.

