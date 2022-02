Ne ignorišite bolove u kuku, kičmi i preponama, ukoliko se simptomi zapuste, može doći do većih komplikacija, pa tako i do koksartroze, odnosno degenerativne promene na zglobu kuka, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Dragan Jovićević, direktor Doma zdravlja West medic.

Jovićević je najpre objasnio da je koksartroza degenerativna promena na zglobu kuka.

- Velika većina onih koji imaju ovaj problem, znaju o čemu se radi. Ta oštećenja kada odu predaleko, dovode dotle da ljudi ne mogu lako da se kreću, imaju smanjenu pokretljivost u kuku – rekao je Jovićević i dodaje da ti ljudi takođe imaju jako izražene bolove.

Kada su uzroci u pitanju, Jovićević kaže da mogu biti različiti.

- Može biti posledica urođene displazije kukova. Zato je jako bitno široko povijanje kod beba. Drugi problemi su oštećenje ili problemi sa kičmom, koji dovode do toga da osoba trpi bolove sa jedne strane više nego sa druge – rekao je Jovićević.

On ističe da pacijent može da oseti bol koji je obostran i da se to uglavnom dešava upravo zbog displazije, dok je kod bola koji je jednostran, kako kaže, oštećenje posledica problema sa kičmom ili kao posledica povrede.

- Moramo da reagujemo, kako bi saznali zbog čega je bol nastao, kako bi se sprečilo razvijanje daljih i sve težih stanja. Ukoliko imate bol u preponi, ili osetite da vam je pokret ograničen to znači da je problem sa kukom – rekao je Jovićević.

On ističe da pacijent mora da se testira da li ima pun pokret i da li pri kretanju, ustajanju, sedanju ili čučnju postoji neki bol.

- Mora da se definiše i vidi da li postoje naznake početnih oštećenja. U početnim stanjima eventualno se može sprečiti ili smanjiti šansa za težim stanjima – rekao je Jovićević.

On ističe da postoje i proteze, ali dodaje da je to velika operacija i da treba gledati da se to ako može izbegne.

Kako kaže, najbitnije je na bilo kakav bol, kako bi se sprečile teže posletice.

Autor: