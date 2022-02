SRELA SAM POZNANICU, ZBABILA SE PREKO NOĆI: Shvatila sam da je OVO okidač koji ženu pretvara u staricu!

Znala sam jednu ženu: lepu, energičnu, sređenu. Oblačila se moderno - visoke potpetice, dobar parfem, uvek isfenirana... To je bila žena u pravom smislu te reči. A onda odjednom - bam! Srela sam je pre par nedelja i zaličila mi je na nekadašnju sebe, osim što je sada ona bila starija gospođa, nikako žena u najboljim godinama!

Umesto duge kose, nosila je skoro mušku frizuru (lakše se održava, rekla je); umesto moderne haljina - hodala je u trenerci (udobna je, kaže); na nogama su joj bile stare, iznosane patike... "Šta li joj se desilo," zapitala sam se. Da se nije razbolela? Da nije doživela težak gubitak?" Ali, bila je to starost! Jednostavno - ona je ostarila.

Dugo sam smatrala da postoji neka vrsta magične dobi, prekretnice u kojoj se žena naglo pretvara u baku. Mislila sam da je to možda zbog menopauze, smanjenja nivoa hormona. Tako se dugo pričalo među ženama, te strašne, strašne priče o starenju. Ali u poslednje vreme ova priča "ne pije vodu".

Možda zbog sve više modernih, negovanih i elegantnih žena koje srećem na ulici. Možda su društvene mreže učinile da vidimo da nas okružuju lepe žene... Možda sam ogluvela na one rečenice "u našim godinama se to ne nosi" ili "to je za mlađe ljude"...

Ali ono što mi je razjasnilo sliku o tome zašto je ova žena naglo ostarila i zašto inače žene naglo stare, je bila rečenica koju sam načula nedavno, a ona glasi:

"Sada više ne živim za muškarce, već za decu i unuke!"

I odjednom mi je bilo sve kristalno jasno...

Možda te žene nikad i nisu živele za sebe, već za druge. Možda se nikad nisu sređivale zbog sebe, već zbog nekog tamo muškarca. U početku se devojka sređuje "za udaju", zatim za "komšiluk" (ne daj Bože da me vide u trenerci i nenašminkanu!), a onda za muža ("Moram uvek da mu budem lepa"), a onda kada dođu te godine i kada im nije važno šta misle komšije, prijatelji, muž, one se naglo zbabe, pretvore u stare starice!

Onda sam shvatila da je za te žene fraza "čuvaj sebe" u stvari "ulepšaj se za muškarca"!

A onda, kada ova žena ostari i kada izgubi interesovanje za tuđe mišljenje ona bira ravne cipele, jednostavnu frizuru, udobnu odeću... I predaje se na milost i nemilost vremenu. Odlučuje da je sada dovoljno stara da bi marila za mišljenje jednog muškarca.

Ali uvek je bilo, ima i biće žena koje nekako čudesno umeju da bez vulgarnosti drže pogled na sebi i uživaju u životu, bez obzira na prisustvo sopstvenog muškarca u blizini. Sa zadovoljstvom stvaraju sopstveno raspoloženje novom odećom i negom. One se ne fokusiraju na svoj izgled, one crpe snagu iz svog izgleda.

Dame koje tako misle i time se vode - nikad, do kraja života neće dozvoliti da im neko kaže kako su se zbabile.