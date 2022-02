Kako se izboriti sa virusima?

Evo načina!

Ako ste poput mene, onda ste i vi neko ko uvek uspeva da se prehladi. Obično mi se virusi prikradukada sam pod stresom ili sam prezauzeta. Tada pročitam na internetu šta da kupim za jačanje imuniteta, odem do prodavnice i kupim 2 litra soka od limuna, „prirodni tonik za jačanje imuniteta“.Razumljivo je da je to koncentrisana kombinacija koja jača imunitet. Svaka hrana ima svoja lekovitasvojstva za rešavanje specifičnih simptoma prehlade.

Volim đumbir, limun, propolis i med. Đumbir pomaže kod respiratornih virusa (poput uklanjanjakašlja i curenje nosa), prirodni vitamin C je superheroj imuniteta (ali posebno pomaže protiv virusa),propolis i organski med deluju antivirusno, antibakterijski i posebno pomažu kod upale grla.Pomešajte ih sa toplom vodom i popijte. Ali ne morate da se trudite, da nabavljate sve ove sastojkepojedinačno, imate sve spakovano u jednoj kesici. Popijte jednu do dve, rastvorene u toplojvodi, kesice PropoMucil ® PretPrehlada sa limunom i prirodnim vitaminom C, i zbogom virusi!

Kako još možemo da popravimo imunitet i da se borimo protiv virusa?

Poželjno je vežbanje, lagana šetnja, odmaranje i uzimanje cinka. Nemojte da se izlažete virusima,odmarajte, zaštitite sebe, svoju porodicu, prijatelje, kolege. Iz iskustva, niko ne želi da ga zarazitevirusima. Preporuka je da ostanete kod kuće.

Nedavno je analiza nekoliko studija pokazala da je uzimanje cinka smanjilo dužinu prehlade za jedandan, posebno ako se uzima u roku od 24 sata od prvih znakova i simptoma prehlade. Najčešćiuzročnici prehlade su rinovirusi. Dokazano cink sprečava razmnožavanje rinovirusa i sprečavazadržavanje virusa u sluznici usne i nosne duplje. Cink je najefikasniji u obliku pastila jer se cink dužezadržava i sprečava vezivanje virusa za suznicu. PropoMucil® pastile sadrže cink, vitamin C, propolis iN-acetilcistein, koji sprečavaju vezivanje virusa za sluznicu grla i pojačavaju imunitet. Propolis pomaže u eliminaciji virusa. Naravno, važno je da se zdravo hranite (smanjite unos prerađene hrane ihrane bogate šećerima) što je esencijalno za zdrav imuni odgovor.

Autor: M.M.