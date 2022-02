'NJENO IME IZGOVARA U SNU!' Ovoj ženi se komšiluk smeje iza leđa! Muž je vara sa bivšom?

Neimenovana žena je rekla da su je obuzimale sumnje, ali opet želi da veruje svom mužu koji tvrdi da je voli i da je nikada ne bi prevario.

Ali sve češće ide da pomogne bivšoj ženi u bašti. Evo šta je ona napisala u svojoj ispovesti.

"Ja imam 34 godine, a moj muž 36. U srećnom braku smo dve godine. Od bivše žene se razveo pre pet godina, ali ona živi sasvim blizu nas. Ostali su u kontaktu, godinama su slali poruke za rođendane i Božić. I sve je bilo u redu do trenutka kada ju je novi dečko napustio.

Zatim je kontaktirala mog muža i pitala ga da li može da preporuči nekoga da joj pomogne u poslovima u bašti. Njemu to ide, pa se ponudio. Rekao joj je da ne gubi vreme tražeći nekoga, da će joj pomoći.

Nisam bila previše zadovoljna time, ali sam mislila da će to uraditi nekoliko puta, i to je to. Ali to je postala rutina. Posećuje je bar jednom mesečno, a sada su njeni zahtevi sve češći. Prijatelj mi se poverio da sve naše komšije misle da su njih dvoje u vezi, da imaju aferu. Osim toga, većina njih misli da je glupo što sam ga pustila da joj pomogne i nastavio ovako.

Muka mi je da gledam ljude na ulici kako mi se smeju, a posebno su mi dosadili njihovi komentari tipa "Kako ti je bračni život?". Moj muž tvrdi da to radi jer mu je žao. Uporan je u izjavama da me voli i nema nameru da me zameni njom. Obećao mi je da me nikada neće prevariti, ali sam nekako ostala prezasićena njegovim objašnjenjima i obećanjima. Nedavno je čak i nazvao njeno ime u snu, prenosi The Sun.

Savetnica za veze je prokomentarisala ceo slučaj.

"Održavanje kontakta sa bivšim oduzima energiju i fokus sa vaše veze. Da li je njihov odnos nevin ili ne, to je nepotrebno ometanje. Svakako zaslužujete da znate celu istinu o njegovim osećanjima prema bivšoj ženi i o tome kako on vidi budućnost sa vama. Jer ako te budućnost zaista vidi, mora da počne da vas stavlja na prvo mesto", rekla je ona.

"Razmislite malo i zapitajte se: 'Zašto sam tako spremna da verujem ovim glasinama?'. Možda mislite da razlog za sumnju i dalje postoji. Pitajte ga zašto je u snu izgovorio njeno ime, ali i imajte na umu da snovi nisu nužno povezani sa stvarnim namerama ili željama.", dodala je ona.