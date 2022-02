Idealno vreme za trajanje se*sualnog odnosa je OVO: Vreme uživanja precizno kao sat, kažu stručnjaci

Ovaj podatak parove bi trebalo da motiviše da razmenjivanje nežnosti i seksualne odnose s voljenom osobom ne svode samo na mehaničku radnju i brzinsku akciju.

Stručnjaci tvrde da bi parove trebalo motivisati da što više vremena posvete predigri.

Istraživanje časopisa „Journal of Sex Research“ otkrilo je da žene žele predigru koja će trajati između 11 do 13 minuta, a potom 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije. To bi značilo da ukupno seks s predigrom mora da traje barem 25 do 30 minuta, prenosi Najžena.

– Uvek podstičem parove da uživaju u što dužoj predigri pre samog čina seksa. Što više predigre, to će visina uzbuđenja biti veća jer ćete lakše postići orgazam – rekao je Ijan Kerner, seksualni i bračni terapeut.