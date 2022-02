HITNO SE OBRATITE LEKARU! U slučaju da TEMPERATURA ne prolazi u ovom vremenskom roku, reagujte ODMAH

Greške u kućnom lečenju mogu samo pogoršati situaciju!

Povišena telesna temperatura, koju često u razgovoru zovemo samo temperatura, sama po sebi nije bolest, već znak bolesti (simptom). Može se javiti kod raznih bolesti i stanja, a gotovo sve zarazne bolesti manifestuju se groznicom.

Obično prolazi bez komplikacija, ali uvek je neophodno nadgledati pacijenta, a ako postoji i najmanja sumnja da je reč o stanju ili bolesti koja može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, potrebno je odmah posetiti lekara, piše "Zdravlje i prevencija".

Vrednosti telesne temperature

Raspon fizioloških, odnosno normalnih vrednosti bio je od 36 ° C do 37 ° C izmereno aksilarno (ispod pazuha) i od 36,5 ° C do 37,5 ° C izmereno rektalno (u rektumu). Ove vrednosti mogu da variraju od osobe do osobe i menjaju se tokom dana usled dejstva različitih faktora kao što su fizička aktivnost, san, menstrualni ciklus, trudnoća, uzbuđenje, hrana i piće, ali postoje male varijacije i prolazna groznica.

Bolesti sa visokom temperaturom - kako izbeći rizike?

Visoka temperatura ili groznica se gotovo uvek javlja kod zaraznih bolesti. Groznicu redovno prati osećaj bolesti, „udaranja“ i slabosti, ponekad jeza i drhtavica. Posle ovog početnog opšteg znaka, obično slede i drugi znaci i promene, i tada se bolest može lakše prepoznati: ili se razvija osip i mnogima su poznate vodene kozice, ili respiratorni problemi i upala pluća, ili znaci oštećenja centralnog nervnog sistema (meningitis ili meningoencefalitis) i drugi.

Stoga, iako je kod većine ovih gotovo svakodnevnih ljudskih bolesti, odnosno bolesti sa povišenom temperaturom, ishod povoljan, često bez lečenja, na primer, ako se radi o virusu, još uvek postoje mnoge moguće zamke i samim tim poteškoće i odgovornosti lekara, kao i za same pacijente ili članove njihove porodice, i za osoblje ustanova za kolektivni smeštaj - vrtiće, domove itd. Jer, u jednom trenutku neko može primetiti samo temperaturu kao izolovani simptom, a neko vreme se mogu pojaviti i drugi ., možda vrlo ozbiljni znaci i poremećaji svojstveni određenim infekcijama koje zahtevaju brzu akciju.

Sama teška vrućica, posebno ako je iznad 39 ° C, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, naročito kod male dece, i zato je vredna pažnje i zahteva savesnu primenu postupaka za njeno smanjenje, pa je važno pažljivo nadgledati pacijenta: disanje, koža, stanje svesti i ako primetite bilo šta neobično, odmah se obratite lekaru.

Kijanje, curenje nosa, a zatim začepljen nos, grebanje ili upala grla i groznica. Simptomi su tipični i za prehladu i za grip, ali postoje značajne razlike u intenzitetu i pojavi simptoma koji nam pomažu da razlikujemo dve bolesti.

Ako ne možete sami da smanjite temperaturu u roku od tri dana, simptomi bolesti se pogoršavaju ili imate poteškoće sa disanjem, gutanjem itd. - odmah se obratite lekaru

Kako se otarasiti groznice?

Mere za snižavanje temperature su fizikalne i sa lekovima i primenjujemo ih po pravilu kada temperatura pređe 38,5 - 39 ° C. Ako se pacijent oseća loše, može se pristupiti nekim od načina za snižavanje telesne temperature na 38 ° C.

Proveravajte temperaturu pacijenta svakih 15 do 30 minuta i pažljivo pratite njegovo stanje. Ako ne uspete sami da smanjite temperaturu u roku od tri dana, simptomi bolesti se pogoršavaju ili imate poteškoće sa disanjem, gutanjem itd. - odmah se obratite lekaru



