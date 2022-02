JEDAN POTEZ U SEKSU MOŽE DA UBIJE ŽENU ZA POLA SATA! Deluje bezazleno, ali može da bude SMRTONOSNO

Povrede tokom seksa su češće nego što mislite, a jedan potez je posebno opasan.

Povrede tokom seksualnog odnosa su češće nego što možete da zamislte, a češće se dešavaju muškarcima nego ženama. U tom smislu, za njih je najopasnija poza kada je žena odozgo tokom odnosa jer prilikom njenog "kretanja" može da dođe do preloma penisa.

A da li ste se ikada zapitali koji je najopasniji potez u seksu za žene? Postoji jedan koji može da bude smrtonosan, i to jako brzo – može da usmrti ženu za samo pola sata.



Verovali ili ne, reč je o ispuštanju vazduha u vaginu. Iako je to veoma retko, žene mogu da umru od vazdušne embolije, odnosno kada vazduh, uđe u krvotok i blokira krvni sud. U zavisnosti od toga gde se nalazi taj krvni sud, vazdušni mehur može da blokira protok krvi do srca, pluća ili mozga i dovede do moždanog udara, srčanog udara, pa čak i plućne embolije.

Dobra vest je da se to dešava zaista, zaista retko. Nešto je veća šansa za to tokom menstruacije i trudnoće jer su krvni sudovi tada uvećani zbog hormonskih promena. Takođe, prethodne vaginalne povrede povećavaju rizik od ovog opasnog, ali retkog stanja.

Ukoliko uživate u osećaju koji izaziva lagano ispuštanje vazduha u vaginu tokom oralnog seksa, znajte da je to bezbedno jer se tom prilikom vazduha ne ispušta direktno u vaginu. Drugim rečima, da bi došlo do vazdušne embolije, potrebno je da se velika količina velikom jačinom izduva u polni organ.

