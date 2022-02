GODINAMA SE SKIDA PRED KAMERAMA, MUŠKARCI JE OBOŽAVAJU, A ONA OTKRIVA: Momci često plaču dok mi ovo priznaju!

Glumica iz filmova za odrasle otkrila zbog čega mnogi muškarci plaču.

Aleks Kol je glumila u filmovima za odrasle, a takođe zarađuje i od eksplicitnog sadržaja na sajtu OnlyFans. Ona se time bavi već godinama, a za svoje obožavaoce snima i personalizovane videe, tj. za novac ispunjava želje onih koji imaju određene fantazije.

U razgovoru sa rediteljem porno filmova Holijem Rendalom u svom podkastu "Anfilterd", Aleks je otkrila da je sa svojim pratiocima razvila posebnu vezu.

"Počela sam da se snimam pre oko sedam godina, imam momke koji me od tada prate i koji su sada moji prijatelji. Takođe, imam obožavaoce koji me kontaktiraju da im pomognem u vezi sa novcem, pošto ja umem da budem malo dominantna, pa ako im kažem da ne troše novac, onda oni to i ne rade", rekla je porno glumica, dodajući da ju zaista usrećuje to što na neki način može da im bude prijatelj.

Aleks je otkrila i da mnogim muškarcima pomaže da prihvate svoje seksualne fantazije.

"Ja ne osuđujem njihove fantazije, pomažem im da to prihvate. Imala sam muškarce koji su plakali dok su mi govorili o svojim fantazijama jer su devojke na njih zbog toga ranije vikale. Imala sam muškarca kojeg su strašno privlačila rebra, kako izgledaju. Video me je dok sam radila istezanje, kasnije me kontaktirao i rekao mi ’moram da pričam sa tobom o ovome, ali molim te, nemoj da vičeš na mene’".

"problematičnim" zbog svoje fantazije, ali ona mu je pomogla da to prihvati i čak je snimala personalizovani sadržaj za njega.

"To prija i meni jer imam izražen majčinski instinkt, a ne mogu da imam decu. Tako da sam usvojila muškarce sa Interneta, u fazonu ’pusti da se pobrinem za tebe, dođi, sve je u redu’", poručila je Aleks.

