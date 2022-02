BEZ REČI! 10 načina na koji muškarci kažu VOLIM TE

Nisu svi muškarci isti kada je izražavanje osećanja u pitanju. Nekima je često teško da izraze emocije. Kako onda da znate da li vas partner voli, čak iako vam to nikada ne kaže.

Pročitajte neverbalne znake koje vam šalje.

1. Njegovi poljupci su dugi i strastveni

Ko ne voli dug poljubac? Kad je on taj koji inicira takve poljupce i vi možete da osetite strast svaki put kad to učini, jasno je da je veoma uzbuđen kad je u vašoj blizini.

2. Voli da vam bude blizu

Znate koliko je uznemirujuće kad vam se previše približi neko ko vas ne zanima? Potpuno je suprotno kad neko koga volite ima tendenciju da vam bude bliže od drugih ljudi.

3. Smeši se nakon što vas poljubi

Naravno, možete se malo nasmešiti nakon što poljubite nekoga u čijem društvu uživate, ali osećate li ikad da blistate od sreće nakon što vas poljubi neko koga volite? Ako ga uhvatite s velikim osmehom od uha do uha nakon poljupca, to je jasan signal da je presrećan što je s vama.

4. Pažljivo vas sluša

Iako možda ne govori mnogo kada se radi o vašoj vezi i njegovim osećanjima, činjenica da pažljivo sluša kad razgovarate je neverovatno važna.Može se nagnuti bliže kada razgovarate o važnim temama ili klimnuti kada kažete nešto dirljivo, pokazujući koliko mu vaše reči znače.

5. Zove ili šalje poruke bez razloga

Ne rade to svi ljudi kad su zaljubljeni, zato nemojte to da shvatite lično, ako vaš partner to ne radi. Međutim, to je znak da se s vama oseća prijatno u neromantičnim situacijama, kao i u onim očitim, i da misli na vas tokom dana.

6. U blizini je

Voli da sa vama obavlja svakodnevne aktivnosti bez nekog jasnog razloga? Na primer, umesto da samo dođe na večeru, on radije ide s vama u prodavnicu kako biste zajedno kupili sve sastojke i napravili večeru u kojoj ćete oboje uživati.

Jednostavno obavljanje kućnih poslova pokazuje želju za prisnijim odnosom od običnih dejtova ili seksualnih partnera.

7. Često uspostavlja kontakt očima

Kad ste u kafiću s prijateljima, a i on je tu sa svojim društvom, baca li pogled preko prostorije samo da bi nakratko uspostavio kontakt očima? To ukazuje na to da, čak i kada vas dvoje radite različite stvari, on i dalje želi da budete svesni koliko mu je stalo.

8. Imate osećaj da se stalno smeje kad je s vama

Da li se smeje svakoj sitnici kojoj se i vi smejete? Smešno mu je nešto što ste uradili ili rekli? Koliko god to čudno zvučalo, što se on češće smeje verovatnije je da vas smatra zabavnom, što je ozbiljniji nivo interesa i uzbuđenja za vas i vašu vezu.

9. Spontano vas dodiruje

Kad ste na javnom mjestu, da li vam stavlja ruku na leđa kad stojite jedno pored drugog? Ili vas uhvati za ruku pre nego što uđete u gužvu kako se ne biste izgubili? On dodirivanjem pokazuje da želi da održi fizički kontakt, čak i kada nije seksualan.

10. Često uspostavlja kontakt očima

Kad ste u kafiću s prijateljima, a i on je tu sa svojim društvom, gleda preko cele prostorije samo da bi nakratko uspostavio kontakt očima? To ukazuje na to kako, čak i kada vas dvoje radite različite stvari, on i dalje želi da budete svesni koliko mu je stalo.