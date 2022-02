Kandida kod dece - kada se javlja i kako je sprečiti?

Evo rešenja!

Šta je kandida?

Kandida, lat. candida je vrsta gljivice koja se javlja i živi na i unutar tela. Candida albicans i druge vrste Candida (npr. C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis) – zbirno označene kao Candida spp– Candida vrste, jednoćelijske su gljive koje najbolje opstaju na toplim i vlažnim površinama, i uobičajeno se mogu naći na koži, u organima za varenje, kao i organima za reprodukciju, gde žive kao deo normalne flore. Male količine kandide obično svakodnevno postoje na koži, u ustima, polnim organima i crevima.

Male količine Candide su bezopasne i ne izazivaju simptome. Međutim, određeni faktori mogu prouzrokovati da se ova gljivica umnožava van kontrole, što rezultira infekcijom Candidom, koja se naziva „kandidijaza“.

Šta je kandidijaza?

Kandidijaza je infekcija uzrokovana gljivicom Candida, kada dolazi do poremećaja inače normalne flore, dolazi do porasta gljiva u odnosu na bakterije, i pojave simptoma kandidijaze, poput osipa, svraba i drugih simptoma. U veoma retkim slučajevima može doći do prenošenja infekcije, obično u slučaju pada opšteg imuniteta.

Kako se dobija kandida?

Kao što smo već istakli, kandida normalno živi na telu i u telu i ne uzrokuje nikakvu štetu. Nalazi se na koži, u digestivnom sistemu (uključujući usta i grlo), i u predelu genitalija. Ali u određenim uslovima može izazvati infekciju kod dece. Ovo se može desiti kada je koža oštećena, kada je topla i vlažna ili kada dete ima oslabljen imuni sistem. Kod neke veoma bolesne dece može zaraziti dublja tkiva ili krvotok i izazvati ozbiljne bolesti. Upotreba antibiotika ili kortikosteroida takođe mogu izazvati preterani rast kandide, jer te vrste lekova ubijaju normalne bakterije, koje obično sprečavaju rast gljivica u telu. U zavisnosti od mesta javljanja, kandida može biti prisutna kao kandida u ustima, kandida u želucu, kandida u crevima, kandida u stolici kod dece, kandida u krvi, kandida u mokraći, kandida na preponama, genitalna kandidijaza, sistemska kandida, odnosno sistemska kandidijaza.

Koja deca su u riziku od kandide?

Dete je u riziku od dobijanja kandidijaze kada su prisutni sledeći uslovi:

• vruće, vlažno vreme

• previše vremena između promena pelena

• loša higijena

• diabetes melitus

• uzimanje lekova kao što su antibiotici ili kortikosteroidi

• zdravstvena stanja koja slabe imuni sistem, kao što su dijabetes, rak ili hiv

Koji su to simptomi kandide?

Simptomi kandide se mogu javiti malo drugačije kod svakog deteta i odraslih, i razlikuju se u zavisnosti od toga gde se infekcija javlja.

Najčešći kandida simptomi uključuju:

• bele naslage na jeziku i sluzokoži usta

• angularni heilitis (crvenilo i svrab uglova usana)

• suvi nadražajni kašalj bez iskašljavanja ili sa oskudnim beličastim ispljuvkom

• svrab u spoljašnjem ušnom kanalu, retko bol

• crveno i svrab vežnjače, zapaljenje rožnjače.

• perianalni svrab

• osip glutealne i/ili invinalne regije kod odojčadi

• bele naslage na stidnim usnama- kandida kod žena

• beličasti vaginalni sekret koji ima izgled i miris sira, praćen svrabom- kandidijaza simptomi kod zena

• crveno, vlaženje i svrab, eventualno bele naslage u pregibima kože, ili na glavi penisa kod muškaraca

• crveno oko noktiju, promene na noktima

Kandidijaza u crevima simptomi i lečenje kandide

Kandida u prisustvu dovoljne količine dobrih bakterija u crevima je bezopasna. Međutim, usled poremećaja crevne ravnoteže, pada imuniteta, prekomerne upotrebe antibiotika i loše ishrane javlja se kandidijaza creva. Tada se javljaju i razni simptomi kandide u crevima. Ukoliko se sumnja na crevnu kandidijazu, treba dati stolicu na pregled, kako bi utvrdili da li je prisutna kandida u stolici.

Kandida simptomi u crevima bili bi sledeći:

• nadimanje

• gasovi

• gorušica

• grčevi u stomaku

• bele naslage na jeziku

• dijareja i/ili zatvor

• rektalni svrab

Za lečenje kandide se koriste odgovarajući antimikotici, sintetski ili prirodni lek za kandidu u crevima. Generalno je potrebno korigovati ishranu i smanjiti unos hrane bogate jednostavnim, rafiniranim šecerima i belim brašnom, kao i unos kisele hrane (limun, paradajz).

Normalna crevna flora se može obnoviti pomoću određenih bakterijskih kultura, koje se mogu naći u nekim vrstama jogurta, ali se nalaze u mnogo većoj koncentraciji u odgovarajućim probiotskim preparatima. Najbolji probiotici za kandidu, odnosno najbolji probiotik za kandidu je svakako onaj koji u svom sastavu sadrži probiotsku kulturu Saccharomyces boulardii.

Bulardi® Probiotik junior svojom velikom površinom vezuje za sebe veliki broj bakterija i virusa (uzročnike dijareje) i eliminiše ih iz organizma. Bulardi® Probiotik junior je takođe jedini probiotski preparat na tržištu koji se može koristiti istovremeno sa antibioticima, i jača imunitet i podiže otpornost digestivnog trakta na infekcije.

Kako se dijagnostikuje kandidijaza kod deteta?

Lekar će na pregledu na osnovu simptoma i čitave anamneze ustanoviti da li je infekcija kandidom prisutna. U tu svrhu se mogu tražiti testiranje na kandidu, test na kandidu i analize poput slanja uzorka kože, noktiju ili stolice na mikrobiološku laboratorijsku analizu, gde će se tačno utvrditi prisustvo kandide.

Kandida lečenje

Kako se rešiti kandide, verovatno se pitate? Kandidijaza lečenje obuhvata određene lekove izbora, tj. daju se lekovi protiv kandide za lokalne infekcije koji deluju lokalno, direktno na inficirano područje. U najvećem broju slučajeva nije potrebno, ni preporučljivo koristiti antimikotike koji se resorbuju u krv. Razvoj rezistencije na antimikotike kod gljiva je, za razliku od bakterija, vrlo redak. To se uglavnom dešava kod imunokompromitovanih osoba, zbog toga što primaju dugotrajnu preventivnu antigljivičnu terapiju.

Većina slučajeva kandidijaze je blaga i dobro reaguje na lekove. Kako se leči kandida i koliko traje lečenje kandide zavisi od toga gde je infekcija prisutna, u kojoj meri i koliko je teška. Na primer:

• kandida na koži se leči odgovarajućim lekovima koji se stavljaju na kožu, poput krema ili gelova.

• gljivične infekcije polnih organa mogu se lečiti medicinskim supozitorijama.

• kandida u ustima, tj. kandidijaza jezika može se lečiti preparatima za ispiranje usta ili pastilama.

• teška infekcija ili infekcija kod deteta sa oslabljenim imunološkim sistemom može se lečiti oralnim lekovima protiv gljivica.

Koje su moguće komplikacije kandidijaze kod deteta?

U retkim slučajevima može izazvati ozbiljne i po život opasne bolesti. Ovo se može desiti kada dete ima slab imuni sistem i infekcija kandidom uđe u krvotok.

Šta mogu učiniti da sprečim kandidijazu kod deteta?

Možete pomoći u sprečavanju kandidijaze na sledeći način:

• održavajte kožu vašeg deteta što je moguće više čistom i suvom

• često menjajte pelene svojoj bebi

• omogućite detetu da provede i neko vreme bez pelena

• koristite antibiotike samo kada je to potrebno i po savetu lekara

• pratite eventualne simptome javljanja kandidijaze nakon upotrebe antibiotika

• učite svoje dete o ličnoj higijeni, kao što je pranje zuba i kupanje

• razgovarajte o prevenciji i jačanju imuniteta sa lekarom vašeg deteta ako vaše dete ima oslabljen imuni sistem.

Autor: M.M.