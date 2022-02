UDAJE SE PONOVO NAKON 40 GODINA BRAKA! Muža je oterala jer je varao, pa putem društvenih mreža u 73. NAŠLA PRAVU LJUBAV

Karol Mek, 73-gododišnja baka iz grada po imenu Ventura u Kaliforniji, na svom Tviter profilu objavila je da ponovo udala, pa se pohvalila i svojim novim prstenom. Naime, nju je muž prevario, pa ga je ona nakon saznanja o neverstvu ostavila i odlučila da krene dalje sa svojim životom sama. Iako joj je na početku bilo teško da život nastavi bez svog muža sa kojim je bila u braku gotovo četiri decenije, preko preljube nije želela da pređe. Ovaj potez se, naposletku, pokazao kao najispravniji mogući jer je, po sopstvenom priznanju, pronašla ljubav svog života u osmoj deceniji i po drugi put odlučila da suživotu u braku pruži šansu.

"Život je tako čudan. Posle skoro četiri decenije braka nikada nisam očekivala da ću ponovo biti sama sa 70 godina. I sigurno nisam očekivala da ću pronaći pravu ljubav sa 73 godine usred pandemije! A sada ovo!", napisala je Karol Mek uz fotografiju svog novogvereničkog prstena.

Verovali ili ne, ova baka je postala prava senzacija nakon svoje objave o novoj vezi i ljubavi, pa je tvit "zaradio" preko milion lajkova i na hiljade komentara.

Mnogi su u prvom momentu shvatili da je njen muž preminuo, pa su mahom počeli da joj izjavljuju saučeće u komentarima, pišući kako se saosećaju sa njom i kako veruju da nije lako izgubiti osobu sa kojom ste delili život 40 godina, pa dalje nastaviti samostalno, piše Žena.blic.

Odgovor Karol je bio urnebesan.

Life is so strange. After nearly four decades of marriage, I never expected to be single again at 70. And I certainly didn’t expect to find true love at the age of 73 in the middle of a pandemic! And now this! pic.twitter.com/HszN0zj9pr