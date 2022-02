Ako delite bar neke od OVIH NAVIKA sa partnerom velike su šanse da ZAUVEK OSTANETE ZAJEDNO

Šta je potrebno da veza uspe i da oba partnera budu srećna i zadovoljna?

Predstavljamo vam 10 navika koje imaju i dele srećni parovi.



1. Imate zajedničke interese

Nije nužno da volite apsolutno sve iste stvari ili da uživate u svemu zajedno, važno je da imate nešto što je samo vaše ili samo njegovo. No, nekoliko zajedničkih interesa važno je imati. Ako nakon nekog vremena u vezi, kada nestanu početna energija i zaljubljenost, postane "monotono", važno je da oboje, kao par, uložite energiju i poradite na pronalasku novih stvari u kojima ćete uživati zajedno.

2. Idete u krevet u slično vreme

Ovo vas ne čini "starim bračnim parom", ali odlazak u krevet u otprilike slično vreme takođe je veoma bitan za srećnu vezu. Nakon napornih dana, osmosatnih poslova, porodičnih i drugih aktivnosti, važno je da oboje izdvojite vreme samo za vas dvoje. Možda je to baš pre spavanja. Stvaranje zajedničke rutine spavanja omogućiće bolju iskoristivost ostatka dana za druge aktivnosti.

3. Šetate držeći se za ruke

Ako vam se ponekad dogodi da za vreme šetnje s partnerom vaše ruke nađu svoj put jedna prema drugoj, nesvesno ili već "automatski" - to je dobar znak. Ako to i ne radite nesvesno, nema veze, držanje za ruke i želja za tim znak je prisnosti. Nema ništa loše u tome i nemojte dozvoliti nikome da vas ismeva zbog toga. Nije važno šta drugi govore, važno je ono kako se vi, kao par, osećate.

4. Verujete jedno drugom

U većini srećnih veza ono što oba partnera navode kao važnu stavku svakako su poverenje i potpora. Važno je razgovarati, oprostiti, zalečiti rane i dati sebi vremena za to, ali na kraju, ono što mora da postoji u vezi da bi ona bila uspešna, jeste poverenje. Ako ga trenutno nemate ili ga ne osećate, stanite, zaustavite se i odredite zašto je to tako. Kako biste mogli da nastavite dalje i date pravu šansu svojoj vezi, morate da otkrijete uzrok nedostatka poverenja i raditi na njemu.

5. Fokusirate se na pozitivne partnerove osobine

Razmišljajte o pozitivnim stvarima i fokusirajte se na njih. Izvlačenjem negativnosti, "obmotaćete" se tim osećajem i sve drugo ostaće njime zaklonjeno. Pozitivnim mislima i pozitivnim stavom doći ćete i na pozitivan smer koji će vas dugoročno odvesti na srećan put.

6. Zagrlite se nakon povratka s posla

Srećni parovi su oni koji nakon napornog dana, kada dođu s posla, prvo što urade jeste da poljube jedno drugo, zagrle se ili oboje. Važno je biti zahvalan na svakom danu, a međusobno je tu zahvalnost najbolje izraziti podrškom kroz zagrljaj i dodir.

7. Ne odlazite na spavanje posvađani

Razgovor je važan, pa čak i ako je glasan i podseća na svađu. Nećete se uvek slagati u vezi i to je u redu. Ono što je važno jeste da to neslaganje i nesuglasice izrazite jedno drugom i da to radite sve dok ne shvatite jedno drugo u potpunosti. Mnogo svađa proizlazi upravo zbog nedovoljne jasnoće u komunikaciji. Zato, poradite na tome kao par.

8. Svako jutro budite se sa lepim rečima

Dobar početak dana može da utiče na raspoloženje ostatka dana, a nekad se odrazi i na ostatak nedelje. Stoga, važno je kako, kao par, započinjete svoja jutra. Ako do sad niste to praktikovali, probajte ujutru da se probudite, poljubite, poželite jedno drugom prijatan i uspešan dan i razmenite nekoliko lepih reči.

9. Čujete se tokom dana

Današnji život nije nimalo nalik onom pre. Užurbanost, stres, tehnologija - ljudi imaju veoma malo vremena kada su sami ili kada razmišljaju o tome kako se osećaju. Zbog toga, odvojite vreme i pošaljite poruku svom partneru ili partnerki, nazovite ga/je i proverite kako su. Ovi mali gestovi mogu da ostave jak, pozitivan uticaj, prenosi miss7.

10. Ponosni ste jedno na drugo

Jedan od temelja srećne i zadovoljne veze takođe je i ponos, odnosno osećaj sreće kada vaš partner ili partnerka u nečemu uspeju. Važno je i lepo kada se ponosite svojom ljubavnom polovinom i kada to ne krijete, te kada u vašoj vezi nema mesta za ljubomoru i takmičenje.