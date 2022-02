Helikobakterija - koliko se često javlja kod dece?

Ovo niste znali!

Pri prvom pomenu helikobakterija, tj. helicobacter pylori, obično pomislimo kako se ona javlja većinom kod odraslih osoba srednjih godina i starije dobi, koji već imaju probleme sa digestivnim traktom. Prema meta-analizi iz 2018. godine [1], oko 44 procenta ljudi širom sveta ima infekciju sa helicobacter pylori. Međutim, većina ljudi je prvi put izložena ovoj bakteriji u detinjstvu, i ta ista većina prvi put dobije helikobakter upravo u dečjoj dobi.

Šta predstavlja Helicobacter pylori?

Helikobakterija je uobičajena vrsta bakterije u želucu, koja raste u digestivnom traktu, i ima tendenciju da napadne sluznicu želuca. Helicobacter pylori je prilagođena da živi u kiseloj sredini želuca. „Heliko“ znači spirala, što se odnosi na oblik ove stomačne bakterije. Ova bakterija u želucu može promeniti okruženje oko sebe i smanjiti kiselost želuca, kako bi lakše preživela. Spiralni oblik helikobakter pylori joj omogućava da prodre u sluznicu želuca, gde je zaštićena sluzom i imune ćelije tela ne mogu da dopru do nje. Helikobakterija može dovesti do brojnih stomačnih problema.

Helicobacter pylori često inficira stomak osobe tokom detinjstva. Dok infekcije sa ovom vrstom bakterija obično ne izazivaju simptome, isto tako mogu dovesti do nekih bolesti, uključujući peptični ulkus, tj. čir, i zapaljensko stanje želuca poznato kao gastritis. Helikobakterija može oštetiti tkivo u želucu vašeg deteta i prvi deo tankog creva (duodenum). Ovo može izazvati crvenilo i otok (upalu). Takođe može izazvati bolne rane koje se nazivaju peptički ulkusi u gornjem delu digestivnog trakta.

Kako se dobija heliko bakterija?

Još se pouzdano ne zna kako se helikobacter dobija. Smatra se da se širi sa usta jedne osobe na drugu, poljupcem recimo. Ova bakterija se takođe može preneti kontaktom sa sadržajem povraćanja ili stolice. Ovo se može desiti kada osoba ne opere dobro ruke nakon korišćenja kupatila. Helikobakter se takođe može širiti kontaktom sa kontaminiranom vodom ili hranom.

Vaše dete takođe može doći u kontakt sa helicobacter pylori ako:

• jede hranu koja nije očišćena ili skuvana na bezbedan način

• pije vodu koja je zaražena bakterijama

• ne opere dobro ruke nakon odlaska u kupatilo

Kako se prenosi heliko bakterija - faktori rizika?

Deca imaju veću verovatnoću da razviju infekciju helicobacter pylori, jer uglavnom deca ne praktikuju uvek odgovarajuću higijenu. Okruženje i uslovi života osobe mogu uticati na rizik od prenosa heliko bakterije.

Rizik je veći ako deca:

• žive u zemljama u razvoju

• nemaju pristup čistoj vodi

• dele prostor sa drugima koji su oboleli od helicobacter pylori

• žive u prenaseljenim uslovima

Helikobakterija simptomi kod dece

Većina osoba ima bakteriju helicobacter godinama, a da ne znaju, jer nemaju nikakve simptome. Nakon što se inficira sa heliko bakterijom, vaše dete može imati upalu sluznice želuca - gastritis. Ali, većinu dece uopšte ne muče helikobakter simptomi ili problemi usled ove infekcije.

Kada se simptomi heliko bakterije pojave, oni mogu uključivati tup ili pekući bol u stomaku, 2 do 3 sata nakon obroka, ili se mogu javiti usred noći, kada je stomak vašeg deteta prazan.

Ostali helicobacter pylori simptomi mogu uključivati:

• neobjašnjivi gubitak težine

• gubitak apetita

• oticanje ili nadimanje

• podrigivanje

• sindrom nervoznih creva

• mučninu

• povraćanje

Kako se dijagnostikuje helikobakterija kod dece?

Prisustvo helikobacter pylori dijagnostikuje lekar, obavljanjem pregleda i uzimanjem anamneze. Dijagnostika helikobakterije ne uključuje univerzalni heliko bakterija test, tj. test na heliko bakteriju, već se po nalogu lekara mogu raditi razni testovi kojima se može utvrditi prisustvo ove bakterije. To su najčešće: analize krvi (antitela u krvi kao znak bakterije), koprokultura (kultura stolice), gde se proveravaju bakterije u stolici, odnosno prisustvo heliko bakterija u stolici, testovi disanja, tj. izdisajni test na heliko bakteriju (prisustvo ugljenika detektuje helikobacter pylori), endoskopski pregled gde se uzimanjem uzorka tkiva (biopsija), proverava prisustvo ove bakterije u digestivnom sistemu.

Helikobakterija lečenje

Lečenje heliko bakterije će zavisiti od simptoma vašeg deteta, starosti i njegovog opšteg zdravlja. Heliko bakterija lečenje takođe zavisi od toga koliko je ozbiljno stanje koje je prouzrokovalo prisustvo ove bakterije.

Antibiotici za heliko terapiju?

U tretmanu ove bakterije prisutne kod vašeg deteta može se postaviti pitanje koji su to lekovi za heliko bakteriju, tj. da li se i koji antibiotici se koriste za heliko bakteriju? Lečenje može uključivati antibiotike ili lekove za sprečavanje stvaranja želudačne kiseline. Upotreba lekova za lečenje infekcije helikobacter pylori obično uključuje kombinaciju antibiotika i inhibitora protonske pumpe (lek koji smanjuje želudačnu kiselinu) do 14 dana. Ovaj tretman se ponekad naziva trojna terapija za heliko bakteriju.

Pored odgovarajuće antibiotske terapije obavezno je koristiti i probiotik. Bulardi® Probiotik junior tokom uzimanja antibiotika pruža zaštitu od štetnog dejstva antibiotika, i jedini je probiotski preparat na tržištu koji se može koristiti istovremeno sa antibioticima. Bulardi® Probiotik junior se preporučuje i kod antibiotskog kolitisa izazvanog antibioticima, a takođe i smanjuje kasnije recidive helikobakterije u crevima [2].

Helikobakterija - očekivanja na duži rok?

Ako imate simptome prisustva helikobakter pylori i primate terapiju, vaša dugoročna perspektiva je generalno pozitivna. Najmanje 4 nedelje nakon završetka lečenja, lekar će obaviti potrebne testove da bi se uverio da je lečenje iskorenilo bakterije. Nekada je potrebno više od jedne runde lečenja da bi se iskorenila ova bakterija.

Koje su moguće komplikacije helicobacter infekcije kod dece?



Helikobakter infekcije mogu dovesti do peptičkih ulkusa, ali sama infekcija ili čir mogu dovesti do ozbiljnijih komplikacija. Pojava čira može istrošiti sluzokožu želuca vašeg deteta, a može i izazvati probleme kao što su:

• unutrašnje krvarenje

• opstrukciju creva

• perforaciju - probijanje stomačnog zida

• peritonitis - infekciju peritoneuma, tj. sluznice trbušne duplje

Helicobacter pylori takođe može povećati rizik od adenokarcinoma želuca, vrste raka želuca.

Prevencija sprečavanja pojave helikobacter pylori

Lekari ne znaju sa sigurnošću put prenosa bakterije helikobakter. Ne postoji univerzalni lek koji vas ili vaše dete može zaštititi od pojave ove bakterije, ali praktikovanje zdravih navika i higijene mogu pomoći u sprečavanju infekcije. Ove navike uključuju:

• Često pranje ruku sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Veoma je važno da vaše dete to uradi nakon korišćenja kupatila, nakon dodirivanja kućnih ljubimaca i pre jela.

• Konzumiranje hrane koja je bezbedno očišćena i pripremljena

• Korišćenje vode koja je bezbedna i čista

Helikobakterija ishrana

Helikobakter simptomi se mogu uspešno ublažiti i korekcijom dotadašnje ishrane. Postoji veliki broj namrinica koje mogu redovnim unosom ublažiti i lečiti prisustvo heliko bakterije. Nek poželjna heliko bakterija ishrana bi sadržala primenu sledećih namirnica:

• Voće (antioksidansi u voću, kao i visok nivo vlakana utiču da organizam lakše elminiše helicobacter pylori)

• Povrće (pored vlakana i antioksidanasa, takođe i flavonoidi igraju ulogu u stvaranju zdrave sredine želuca i creva

• Hranljvo i nemasno meso - piletina, ćuretina, riba-kao izvore proteina i omega-3- masnih kiselina

• Integralne žitarice- izvor kompleksa B vitamina, vlakana i antioksidanasa

1. Healthline “H. pylori Infection”; https://www.healthline.com/health/helicobacter-pylori;

2. University of Rochester Medical center: “Helicobacter Pylori in Children”; https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=90&contentid=P01996#:~:text=It%20can%20damage%20the%20tissue,in%20the%20upper%20digestive%20tract ;

3. Ebrahimtabar MZF, et al. (2018). Systematic review with meta-analysis: the worldwide prevalence of Helicobacter pylori infection; wiley.com/doi/10.1111/apt.14561;

4. Helicobacter pylori. (2021); org/en/parents/h-pylori.html

5. Helicobacter pylori ( pylori) tests. (2021.); medlineplus.gov/lab-tests/helicobacter-pylori-h-pylori-tests/

6. pyloriinfection: ACG updates treatment recommendations. (2018); aafp.org/afp/2018/0115/p135.html

7. Helicobacter pylori (2021); medlineplus.gov/helicobacterpyloriinfections.html

8. Kumar S, et al. (2019). Risk factors and incidence of gastric cancer after detection of Helicobacter pyloriinfection: A large cohort study; org/article/S0016-5085(19)41464-9/fulltext

9. Mounsey A, et al. (2019). Noninvasive diagnostic tests for Helicobacter pyloriInfection;org/afp/2019/0701/p16.html

10. Signs and symptoms of stomach cancer. (2021);org/cancer/stomach-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html

11. Stefano K, et al. (2018). Helicobacter pylori, transmission routes and recurrence of infection: State of the art; nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6502203/.

[1] “Systematic review with meta-analysis: the worldwide prevalence of Helicobacter pylori infection”; Zamani,F. Ebrahimtabar,V. Zamani,W. H. Miller,R. Alizadeh-Navaei,J. Shokri-Shirvani; First published: 12 February 2018 https://doi.org/10.1111/apt.14561; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14561<

[2] Szajewska H, Horvath A, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: „Saccharomyces boulardii supplementation and eradication of Helicobacter pylori infection“. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jun;41(12):1237-45. doi: 10.1111/apt.13214. Epub 2015 Apr 21. PMID: 25898944.

Autor: P.R.