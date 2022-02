Tanja je sa 20 godina mlađim DRUGOM SVOG SINA: Porodica podržava njihovu ljubav, ali...

Tanja, 41-godišnja mama iz Ohaja, u vezi je sa 22-godišnjim Džozuom, prijateljem svog sina od koga je skoro duplo starija.

Tanja je upoznala Džozua preko svog najstarijeg sina Sejdona (18), koji se sa Džozuom povezao zbog ljubavi prema skejtbordu i stvaranju muzike.

Vremenom su njih dvojica postali veliki drugari, non stop su se posećivali, ne sluteći niko da će se Sejdonova mama Tanja i Džozua zaljubiti jedno u drugo, a potom i zavoleti i ponosno demonstrirati svoju ljubav na društvenim mrežama.

Tanja je za Jutjub platformu Truli objasnila kako se zbližila sa duplo mlađim momkom.

– Upoznali smo se 2018, naša veza se promenila od prijateljstva do zabavljanja početkom 2020. U početku, najstariji sinovi su teško prihvatili ovu vezu vezu, ali sada nas podržavaju – kazala je 41-godišnjakinja iz Ohaja.

Uprkos tome što imaju podršku porodice, suočavaju se sa kritikama spoljnog sveta.

Njen TikTok je eksplodirao sa milionima pregleda kada je otkrila da je njen novi dečko upola mlađi od nje.

– Napravila sam mali i simpatičan snimak i svi su poludeli. Govorili su neke odvratne stvarti koje su me rasplakale do te mere da sam poželela da skinem snimak – govorila je Tanja o osudama.

Ipak, ona snažno oseća da je donela ispravnu odluku odabravši Džozua za životnog partnera.

– To su samo mišljenja, svako ima svoje mišljenje, to ne utiče na nas, i dalje ćemo biti zajedno hteli oni to ili ne – zaključila je Tanja koja uživa u ljubavi sa vršnjakom svog sina i koji ne kriju sreću kako u realnom životu, tako i na društvenim mrežama.