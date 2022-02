Volite da jedete beli luk? Nutricionista otkriva kada je njegovo dejstvo NAJJAČE

Nutricionistkinja otkrila sva lekovita svojstva belog luka.

Branka Mirković, jedan je od naših najpoznatijih nutricionista, otkrila je i sva lekovita svojstva jedne od najomiljenijih namirnica.

Nikako ne bacajte ljuske od crnog i belog luka



- Ne bacajte ljuske, one imaju vrednost za respiratorne organe i ugruške. Ako želite beli luk da stavite u neko jelo ili supu, zgnječite ga sa sve ljuskom i ubacite ga. Ili ceo luk sa korom ispecite u rerni, istisnite ga kao pastu, to je sve hranljivo - rekla je ona. Tako pripremljen beli luk svako možete da jede, neće smetati želucu - kaže Branka Mirković i dodaje:

- Ovo se odnosi i na crni, i na beli luk. Crni uzmite neoljušten, izbockajte ga viljuškom i skuvajte u supi, dobićete supu od lukovine. Odličan je za imunitet, i to ne da jedete beli luk kao čen, nego seckajte i dodajte u hranu. Cela Francuska i Italija mirišu na beli luk, nikome to ne smeta. Obično ljudi narendaju beli luk u ulje, pa malo limuna i onda to koriste na kašičicu, ali bolje je unositi ga uz hranu".

Na pitanje da li je sirovi beli luk zdraviji u onosu na termičku obradu i da li zbog nje gubi svojstva, nutricionistkinja kaže:

- Ne, on neće izgubiti svojstva, ali mnogim ljudima smeta beli luk kada je svež. Ovako obrađen može svako da ga jede. U našoj kuhinji postoje pečene paprike i druge salate, dodajte ga u hranu slobodno - rekla je ona i dodaje da beli luk smeju da jedu čak i one osobe koje imaju nizak krvni pritisak:

- Ako vas muči pritisak, posolite ga malo, popijte vodu i pritisak će se podići. Kod varenja smeta samo zeleni deo koji se nalazi u srcu čena, zasecite ga i izvadite to zeleno perce, onda može svako da ga jede - dodala je i napomenula da je pire od belog luka veoma zdrav.

