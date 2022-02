Da li ste nezadovoljni svojim životom? Ovi postupci vam mogu unaprediti život

Kako biste bili zadovoljniji u životu, potrebno je da se odlučite na promene.

Ovih nekoliko zastrašujućih stvari će vam umnogome unaprediti život. Nakon što ovo i obavite, uvidećete da će strah, nesigurnost, razočarenje i nezadovoljstvo u potpunosti nestati.

Postavite sebi cilj i pričajte o njemu

Svima koji vam znače i koji vas podržavaju ispričajte o svojoj težnji da ostvarite neki cilj. Takođe podelite sa njima i plan kako do tog cilja nameravate da dođete. Možete da odete i korak dalje i da obećate da ćete svake nedelje sa njima podeliti šta ste do sada postigli u ostvarenju cilja.

Ustanite i recite šta mislite

Kada kažete ono što mislite automatski počinjete da više verujete u sebe. Uzmite stvar u svoje ruke i promenite svoj život. Izgleda zastrašujuće ali je veoma jednostavno.

Suočite se sa svojim strahovima

Nemojte da poričete da ste svesni činjenice da onog trenutka kada prevaziđete svoje strahove, vaš život postaje neuporedivo bolji. Iako znate šta je neophodno da učinite kako biste svoj život preokrenuli iz korena, verovatno se kao i svi mi bojite da se suočite sa strahovima.

Nakon što ovo uradite vaši strahovi neće nestati, ali ćete ipak uspeti da otkrijete način da ih kontrolišete.

Budite dovoljno hrabri da oprostite sebi

Svi grešimo i svi se često kajemo zbog mnogih postupaka. Često želimo da postanemo bolji, pametniji, bogatiji, mršaviji… Međutim, takve želje su samo bespotrebno gubljenje energije. Onog trenutka kada sebe počnete da volite iskusićete neizmernu radost, optimizam i nadu. Ključni deo boljeg života je upravo oproštaj.

Usudite se na odvažne postupke

Kako biste postali odvažni morate mnogo da vežbate. Što se više usuđujete na neki odvažan poduhvat to ćete neustrašiviji postajati. Kada se osvrnete i razmislite o odvažnim postupcima koje ste do sad proživeli, shvatićete da su one zapravo sastavni delovi vašeg života i potpuno uobičajene stvari.

Naravno, naša percepcija „odvažnosti“ se razlikuje. Stoga razmislite o svim stvarima koje se inače ne biste usudili da uradite i napravite listu. Shvatićete da ključni sastojak ispunjenog života upravo odvažnost.

Udelite kompliment nepoznatoj osobi

Strah od odbijanja je ono što nas često sputava da u potpunosti uživamo u životu. Kada dozvolimo strahu da upravlja našim životima ispuštamo mnoge prilike zato što se bojimo da ih ugrabimo.

Kada se budete usudili da porazgovarate sa nepoznatom osobom i udelite joj kompliment, shvatićete da to nije ništa strašno. Osetićete neizmernu radost kada vam se ta osoba bude nasmešila i zahvalila vam na komplimentu.

Jedina stvar koja je konstantna je upravo promena. Možete se boriti protiv promena ili ih prihvatiti

Prihvatite neplanirane promene

Iako ne možemo da upravljamo svim događajima u našem životu, možemo da upravljamo sopstvenim reakcijama na neplanirane promene. Iako puštanje da stvari idu svojim tokom izgleda zastrašujuće, jednom kada ovo uradite počećete da vodite ispunjeniji život.

Naučite da volite svoju ranjivost

Iako mnogi od nas veruju da je ranjivost znak slabosti, zapravo nije tako. Što više cenite svoju ranjivost to ćete uspešniji postati.

Baš kada ste najranjiviji podelićete svoja osećanja sa drugima, i time se povezati sa ljudima oko sebe. Ranjivost zahteva veliku hrabrost, samim tim predstavlja jedan od najvećih koraka na putu do neustrašivosti.

Napravite listu svih čudnih stvari koje nameravate da uradite

Ponekad neke trenutke i iskustva u životu morate sami da stvorite, a upravo tome služi ova lista.

Ova lista bi trebalo da predstavlja sve one stvari koje biste voleli da uradite, a koje utiču na to da vam život bude što ispunjeniji. Izgleda zastrašujuće uraditi sve te čudne i smešne stvari, ali će vam neizmerno pomoći da vodite život za pamćenje.



Kako biste unapredili svoj život, prihvatanje straha i preuzimanje inicijative su jedini način da taj cilj dostignete. Poenta života se ne pronalazi u nezadovoljstvu, žaljenju i razočarenju. Stoga pokušajte da uradite navedene stvari i primetićete koliko vam se život promenio iz korena.

Autor: