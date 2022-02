NUTRICIONISTA UPOZORAVA: Ovu HRANU nikako NE SMETE jesti ukoliko imate visoku TEMPERATURU, pogošava stanje

Temperatura je neizostavni deo sezonskog gripa, ume da "slomi" ceo organizam, te je važno šta jedemo i pijemo kada imamo temperaturu.

- Ova supica je odlična i ako dete uz temperaturu ima i neku respiratornu infekciju, ona pomaže da se razbije sluz u bronhijama. Takođe može da vrati u normalu krvnu sliku, kada su poremećeni leukociti i neutrofili, odnosno parametri u leukocitarnoj formuli - navela je nutricionistkinja.

Govoreći o čajevima koji se preporučuju, Maslovarić kaže da su to tzv. dijaforetici, u koje spadaju nana, kamilica, cvetovi zove i matičnjak.

Kako je objasnila, oni zapravo prvo podignu temperaturu, pa time podstiču znojenje i čišćenje organizma od toksina i tako zapravo temperatura pada.

Kada je reč o tome šta se ne sme jesti u danima kada se telo bori sa temperaturom, ona navodi da je među prvima na listi meso.

- Pileće i ćureće meso daje se samo ako temperatura ne prelazi 38 stepeni i to zbog opterećenja digestivnog trakta, kao i zbog toga što meso može da poveća unutrašnju temperaturu. Ako temperatura pređe 38 stepeni Celzijusa onda se meso ne daje sve dok se osoba koja ima povišenu temperaturu ne konsultuje sa lekarom i dok on to ne odobri - naglašava Maslovarić.

Ona upozorava da bi trebalo izbegavati i svu konzervisanu hranu, masnu i suhomesnatu hranu, stare i prezrele sireve, odnosno kačkavalje i tvrde sireve koji sadrže više od 45 odsto mlečne masti i koji mogu da pojačavaju upalne procese u organizmu.

- Sve ove namirnice opterećuju digestivni trakt, dodatno zagrevaju telo, odnosno podižu unutrašnju temperaturu zbog specifičnog dinamičkog dejstva hrane. Čak se povećava i bol u telu, a može da dođe i do nekih infekcija - zaključuje nutricionistkinja.

