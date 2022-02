Želite DUGOVEČAN BRAK? Obratite pažnju na ove dve stvari!

U vašem životu su česti ljubavni brodolomi, a želite partnera za čitav život? Pri izboru pripazite na ove dve stvari!

Kada tražite osobu pored koje ćete provesti ostatak života, potrebno je da obratite pažnju samo na ove dve stvari.

Pravilo broj 1. Od samog početka sve mora da bude jednostavno



Od momenta od kada se upoznate sve mora da bude jednostavno i lako. Ako osjetite da toj osobi možete da kažete sve, onda je to – to. Ako se oko većine stvari dogovarate lako – ne ispuštajte tu osobu!

Jednostavno znači dobro. Komplikovano znači loše.

Velika je greška ako pored sebe imate osobu koja od vas zahteva da se menjate, prilagođavate, radite stvari koje vama ne prijaju. Pre ili kasnije dosadiće vam da se menjate ili njemu da vas menja. To je zamorno i ne drži vodu. Ako morate stalno iznova da se dokazujete muškarcu – on nije za vas, tražite dalje.

Pravilo broj 2. Veza mora da donese radost!



Ukoliko se u vezi ne osećate zadovoljno, srećno i ispunjeno – bežite odmah! Ako zbog njega patite i plačete, on nije čovek za vas. Ne razmišljajte mnogo: to jednostavno nije normalno. To je put do pakla.

Ako samo jedna osoba u vezi donosi smeh i razonodu, i ta veza je besmislena. Mnogi ljudi godinama ćute i trpe u vezi koja ih ne ispunjava. Čekaju da se nešto promeni. Ali ta promena nikad neće doći.

