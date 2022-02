ZAPOČNITE JUTRO MEDENOM VODOM: Reguliše probavu, jača organizam, topi salo (RECEPT)

Svima poznato koliko je med blagotvoran, ali malo ko zna o koristi medene vode ili vode sa medom.

Od davnina je upotrebljavana za oslobađanje od različitih bolesti i u kozmetičke svrhe. Jednostavno su je koristili kao ukusni „živi“ napitak na svim slavljima.

Dovoljno je da odmah ujutro, na prazan stomak, u čašu tople vode ubacite kašičicu meda, promešate i popijete.

Kako deluje na organizam?



1. Topljenje masnih naslaga



Medena voda vam može pomoći da eliminišete suvišne kilograme. Šećer koji med sadrži prirodnog je porekla te je zdrav izvor kalorija. I ne samo to, on vam pomaže i da ne pokleknete iskušenju kada su u pitanju drugi slatki napici. Gazirani i drugi slatki sokovi prepuni su “praznih” kalorija, a eliminisanjem njihovog unosa brže eliminišete masne naslage. To se neće desiti preko noći, ali je u svakom slučaju dobro za vas na duge staze.

2. Bolja probava



Čaša mlake vode u kombinaciji sa kašičicom meda, ujutro na prazan želudac, pomaže vam da regulišete probavu. Antiseptička svojstva meda pomažu u ublažavanju kiseline u želucu istovremeno povećavajući proizvodnju crevne sluzi. Napitak je “odgovoran” i za hidrataciju debelog creva. Sve pomenuto reguliše probavu te sprečava nastanak zatvora.

3. Poboljšava imunitet



Med je fantastično prirodno sredstvo koje eliminiše bakterije. Prepun je enzima, vitamina i minerala koji su “na prvoj liniji fronta” u borbi protiv bakterija. U kombinaciji sa toplom vodom, pomenuta svojstva dodatno se pojačavaju.

4. Smanjuje alergije



Korištenjem lokalnog meda zapravo ćete prilagoditi organizam polenu koji se nalazi u vašem podneblju. Zauzvrat, to vam pomaže da smanjite osjetljivost na alergije životne sredine. Topla voda ovde nije od presudnog značaja, ali je veoma bitna za hidrataciju.

5. Ublažava zapaljenje grla i kašalj



Medena voda vam može pomoći da ublažite bol i iritaciju grla, kao i da smanjite kašalj. Ona je mnogo bolja i delotvornija od pastila te ne postoje nikakve nuspojave.

6. Čisti lice



Sa medenom vodom brišite lice. Ona njeguje kožu, ostavljajući je baršunastom, svilenkastom i mekom. Ovo je odlična prirodna kozmetika sa medom, najstarija i najmodernija u isto vreme.

Kako pripremiti medenu vodu?



Jednu čajnu kašičicu meda promešati u čaši sirove mlake vode (obične vode iz kuhinjske česme). Dobijamo 30%-ni rastvor meda, koji je po sastavu identičan krvnoj plazmi. Med u sirovoj vodi formira klasterno jedinjenje (struktuira vodu), što povećava njena lekovita svojstva. Naučno je dokazano da se medena voda brzo i potpuno apsorbuje u organizmu.

Medenu vodu u preventivne svrhe treba piti ujutru, na prazan želudac. Treba je popiti veoma brzo. Ovo je važno. Sfinkter (ventil) želuca odmah se otvara i voda dospeva u creva, nakon čega se apsorbuje u krvotok.

Medena voda uobičajeno se pije ujutru, čim se probudite i uveče pre spavanja. Nemojte se plašiti da pijete vodu pre spavanja, ona sprečava pojavu otoka, zato što rasterećuje bubrege. Vodu pijte uvek sveže pripremljenu. Nikad je ne pravite unapred!

