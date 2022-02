DEVOJKA MU JE POBEGLA ZBOG OVOG POTEZA: Usred restorana je IZVADIO JEDNU STVAR i stavio je na sto, ona to nije mogla da prihvati

Većina ljudi se trudi da u toku dejta pokaže ono najbolje od sebe, odnosno da se predstavi u najboljem svetlu.

Međutim, nekim ljudima to, izgleda, nije važno, pa se sa pravom postavlja pitanje šta pokušavaju i šta su nekim gestom želeli da postignu.

Jedna tridesetogodišnjakinja se na Redditu požalila na neprijatno iskustvo koje je doživela sa muškarcem sa kojim se dopisivala 4 meseca.

– Dopisivala sam se sa njim 4 meseca pre nego što smo se videli. Zove se Ret i živimo u različitim gradovima. Jednom sam odlučila da posetim njegov grad i odvedem ga na večeru – počela je devojka svoju priču.

Na samom početku večere, za koju je planirala da bude prijatna i romantična, dogodila se neprijatnost. Nakon nekoliko minuta ćaskanja i gledanja jelovnika, Ret je izvadio jedno zvonce i počeo da ga trese.

– Bila sam veoma zbunjena, pa sam ga pitala šta radi. On mi je na to odgovorio da pokušava da privuče pažnju konobara. Rekla sam mu da me to nervira i da treba da prestane sa tim, ali on nije prestajao da ga trese. Ne mogu ni da objasnim poglede koje smo dobijali od drugih gostiju. Zahtevala sam da prestane, ali je rekao da neće dok neko ne dođe i uzme našu porudžbinu – požalila se ona na neprijatnu situaciju.

Devojka je rekla da je konobar tada došao da uzme porudžbinu, ali je njoj bilo toliko neprijatno da je samo ustala od stola i izašla iz restorana. Ret je krenuo za njom, pa je ispred restorana došlo do svađe.

– Rekla sam mu da mi je neprijatno, na šta je on odgovorio da ne treba da bude i da je zvonce saasvim normalna stvar i savršeno rešenje, jer ne moramo da čekamo da se konobar pojavi. Tada je rekao da sam previše osetljiva i da preterano reagujem, Insistirao je da se vratimo unutra, ali sam odbila – ispričala je ona.

Na kraju su otišli ​​njegovoj kući. NJegovo ponašanje je nastavilo da je iznenađuje, jer je okrivio da im je ona pokvarila večeru. Takođe, rekao joj je da mu je svojim postupkom povredila osećanja.

– On se duri danima i želi da mu se izvinim. Možda sam preterala. Možda ovakvo ponašanje nije loše tamo gde on živi, ali ja samtram da je prosto neprihvatljivo – zaključila je ona.

Na njenu objavu je odgovorilo više od 3.000 ljudi i većina komentara je bila na strani devojke, govoreći kako je takvo ponašanje neprihvatljivo.