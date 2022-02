VERENIK ME OSTAVIO ZBOG ROĐENE SESTRE: To nije najgore što se desilo, najveću IZDAJU je napravila moja MAJKA!

Jedna žena ostala je shrvana kada je verenik napustio zbog mlađe sestre, ali i da je zapravo najviše zabolela izdaja njene majke. Naime, upravo je to bila majka mlade koja je na Reditu podelila priču, pitajući korisnike da li je pogrešila u svojim postupcima.

Objasnila je da se njena najmlađa ćerka (28) udaje za bivšeg verenika najstarije ćerke (30).

"Dženifer je ljuta na mene jer idem na Hejlino venčanje. Ona kaže da, 'kao i uvek opravdavam loše ponašanje njene sestre', ali to jednostavno nije istina”, objasnila je u objavi pa dodala da je zamolila da prihvati njihovu vezu kada je otkrila da je zašto je otkazala svoje venčanje. "Zamolila sam je da preispita vezu. Ne samo zbog njene sestre, već i zato što nisam htela da izgubi odnos sa svima u porodici. Ona me uverila da to nije slučaj - da su suđeni jedno drugome i da to znaju već dugo vremena, pa se tu završila priča", ispričala je.

Mama je rekla da se mladoženja izvinio i uverila se da su njegovi osećaji istiniti te da je par nastavio sa zabavljanjem više od godinu dana. No, kako prenosi The Sun, dok se mama pomirila s odlukom najmlađe, njen suprug je podrška starijoj kćeri.

"Zgrožen je celom situacijom i ne želi imati nikakve veze s njom. U jednom trenutku je najavio da neće dati mladoženji svoj blagoslov niti ići sa svojom ćerkom do oltara. Ne sviđa mi se situacija kao ni suprugu ni starijoj kćeri, ali oni ne razumeju da ignorisanje stvarnosti ne znači da ona nestaje", nastavila je.

Zatim je dodala da je odlučila da ode na venčanje, uprkos celoj situaciji, što je posebno pogodilo njenu stariju ćerku koja je sada zaključila da je njena mlađa sestra uvek bila omiljeno dete i da više nikada neće razgovarati s njom.

Objava je brzo postala viralna, a mnogi korisnici društvenih mreža ostali su šokirani ponašanjem majke i mlađe sestre te stali u obranu starije. "Zvuči kao da njezine optužbe apsolutno imaju osnova i da verovatno dajete prednost svojim najmlađima. Nemojte se iznenaditi ako je zauvek izgubite”, komentarisao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: “Da je neko ovo učinio mojoj ćerki, uopšte ne bih imala posla s njim. A kamoli podržati brak s mojom drugom ćerkom".

