Neke smrznute namirnice su bolje za jelo od svežih

Ako pazite na svoju ishranu, velike su šanse da izbegavate smrznutu hranu jer verujete da smrzavanjem gubi svoju nutritivnu vrednost. Ipak, rezultati istraživanja sveže i smrznute hrane mogli bi da vas iznenade.

Smrznuta hrana može biti veoma bogata hranljivim materijama, ali je opšte poznato da su prirodna i sveža hrana generalno zdravija i mnogo privlačnija za jelo. Nutritivna vrednost zavisi od nekoliko različitih faktora, a smrznuta hrana je ponekad bolja opcija. Evo nekoliko saveta kako bi vaš izbor bio što logičniji.

Kada kupujete sveže, birajte lokalno i sezonsko

Ako kupujete svežu hranu, poput voća i povrća, u samoposlugama, treba da znate da se ovo voće često beru pre nego što sazre i da im je put do polica dug, posebno kada je reč o egzotičnom voću.

U ovom slučaju možete biti sigurni da to više nije „sveže“ voće i povrće i da takva hrana ima vrlo malu nutritivnu vrednost.

Tokom putovanja i dugih, čak i nekoliko nedelja na policama, takve „sveže“ namirnice mogu izgubiti i do 50 odsto svoje nutritivne vrednosti.

Čim se nezrelo voće i povrće ubere, vrlo brzo počinje da gubi hranljive materije i antioksidante.

Da li ste znali, na primer, da spanać gubi 100 odsto svog vitamina C nakon što stoji na sobnoj temperaturi nedelju dana? Ako je to vreme proveo u frižideru, izgubio je i do 75 odsto, a u zamrzivaču samo 30 odsto ovog važnog antioksidansa. Dakle, sveže nije uvek bolje.

Kada je reč o kupovini svežeg voća i povrća, najbolje je imati svoju baštu ili kupiti domaće voće i povrće, koje će vrlo brzo stići na vaš sto nakon branja ili vađenja iz zemlje.

I ne zaboravite da uvek jedete sveže u vreme sezone. U suprotnom, izaberite zamrznuto.

Većina hranljivih materija se čuva u brzo zamrznutom voću i povrću

Voće i povrće odabrano za zamrzavanje bere se na vrhuncu zrelosti i obično se izlaže procesu zamrzavanja u roku od dva sata.

Sve to u cilju očuvanja maksimalne nutritivne vrednosti. Ovaj proces se naziva proces brzog zamrzavanja.

Iako je tačno da su neke hranljive materije, poput vitamina, oslabljene i izgubljene tokom zamrzavanja, većina ih je i dalje dobro očuvana i ostaje „zaključana“ u smrznutom voću.

Istraživanja su pokazala da su smrznuto povrće i voće zdraviji izbor od onog koji je prešao dug put avionom, brodom ili kamionom, a koji je neko vreme stajao u magacinu ili na policama prodavnica.

Takođe, smrznuto voće i povrće je bolji izbor ako ga kupujete van sezone. Studije govore u prilog smrznutog brokolija, prokelj, pa čak i borovnice.

Studija koja je upoređivala svežu i smrznutu hranu otkrila je viši nivo vitamina C i beta-karotena u smrznutom brokoliju.

Isto važi i za smrznutu borovnicu, gde ćete naći mnogo više polifenola i antocijana od onih koji su odležali pre nego što stignu na vašu trpezu.

Studija iz 2013. sprovedena na Univerzitetu Džordžija pokazala je da prvog dana nakon kupovine i sveže i smrznuto voće i povrće imaju približno istu nutritivnu vrednost.

Ali nakon pet dana u frižideru, sveže voće i povrće ima manje vitamina C i A i niže nivoe folata nego smrznuto.

