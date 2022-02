Ako verujete u OVO, nikad ništa nećete postići u životu: Ovo su ČETIRI najveće životne zablude

Tokom života nameću nam razne teorije o životu u koje i sami počinjemo da verujemo, ne shvatajući da je reč o zabludama koje nas samo koče na putu ka uspehu.

Neuropsihijatar dr Danijel Amen otkriva koje su to najgora ubeđenja koja, umesto da nas teraju napred, samo nas vuku u depresiju i udaljavaju od cilja.

"U dugogodišnjoj karijeri, stalno sam slušao kako ljudi govore da će ih usrećiti više novca, lep desert, odlazak u šoping... Sve su to stvari za koje društvo želi da verujemo da će nas usrećiti, ali nije tako. Neuropsihijatrijska istraživanja pokazuju da će ove četiri stvari zapravo učiniti da se osećamo još gore, guraju nas ka depresiji", rekao je on.

Više stvari, više sreće



Što više imamo, zarađujemo ili stičemo, to smo srećniji, zar ne? Nestaju brige o novcu, možemo da obradujemo sebe i druge kada god poželimo, pa šta je to ako nije sreća? Velika zabluda, kaže doktor. "Ovde moramo razmotriti princip hedonističke adaptacije. Što više zadovoljstva mozak dobija, to ga više traži. Navikava se na određeno stanje zadovoljenosti i njegovi 'apetiti' samo rastu, što znači da mu je potrebno više zadovoljstva da bi postigao osnovni osećaj zasićenosti. Na isti način deluje i zavisnost, recimo, zavisniku je potrebno sve više kokaina da bi dobio onaj osnovni osećaj. Konstantno takvo stanje umara centar za zadovoljstvo u mozgu, što može da dovede do depresije. I video sam mnoštvo takvih slučajeva među profesionalnim glumcima, sportistima i muzičarima", rekao je on.

Novac nas čini srećnim



"Postoji malo istine u ovome, ali je u jednoj studiji u Americi utvrđeno da postoji tačna količina nakon koje prestaje da važi ovaj osećaj. Amerikanac prestaje da bude srećan zbog novca čim počne da zarađuje 75.000 dolara godišnje. I svako koga pitate reći će vam da će biti srećan kada bude imao dva do deset puta više novca nego sada", rekao je on.

Popij malo, da se oraspoložiš



Kokteli, vino, pivo, možda nam daju brzinsko dobro raspoloženje ako se umereno konzumiraju, ali dugoročno pogubno utiču na mozak. Jedno istraživanje je pokazalo da se mozak smanjuje od konstantne upotrebe alkohola, a pošto on utiče na našu sposobnost donošenja odluka, dovodi u opasnost naše veze, karijeru i zdravlje.



Šećer nas čini srećnim



Da li ste nekada pojeli kockicu čokolade, pa osetili zadovoljstvo i bar na trenutak zaboravili nešto što vas muči? I šećer može da omogući trenutni osećaj sreće, ali dugoročno uništava mentalno zdravlje. Prekomerna konzumacija šećera dovodi do stalnih upala, dijabetesa, gojaznosti, čitavog niza loših procesa u telu i bolesti, pa i depresije.

