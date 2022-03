DAN NAKON VENČANJA ZATRAŽILA RAZVOD: Oni što je mladoženja uradio za nju je bilo NEPRIHVATLJIVO

Jedna žena otkrila je na internetu svoju odluku da podnese zahtev za razvod nakon što je njen novi muž izveo „ponižavajuću“ foru na svadbi. Međutim, nevesti nakon tog njegovog štosa nije bilo nimalo smešno…

Neimenovana žena pisala je Slate’s Dear Prudence kolumni objašnjavajući: „Udala sam se neposredno pre Božića i nadam se da ću se razvesti do kraja januara.“

„Nikad nisam marila za brak, ali nisam se protivila tome. I kada me je moj dečko zaprosio 2020. godine, odlučili smo se na taj korak. Svako od nas preuzeo je otprilike polovinu odgovornosti za organizaciju venčanja, ali mislim da sam bila prilično razumna u pogledu kompromisa kada je on zaista nešto želeo.“

Istakla je da ima samo jedno „kruto i kratko pravilo“ – da se njen mladoženja suzdržava od zabijanja lica u svadbenu tortu. Nastavila je: „Kao razuman čovek i neko ko me dobro poznaje, nije me poslušao. Umesto toga zgrabio ne je za potiljak i gurnuo mi glavu u tortu. To je bilo planirano jer je torta UNIŠTENA, a imao je gomila kolača kao rezervu.“

Sutradan mu je rekla da su „njih dvoje završili“. Žena se prisetila kako su joj drugi govorili da je „preterala“, ali stvar je u tome da je „jako klaustrofobična nakon saobraćajne nesreće pre nekoliko godina“. Dakle, kad je suprug „gurnuo u tortu i tamo zadržao“, uspaničila se.

Zaključila je rekavši da nije zainteresovana za pomirenje, ali „svi su toliko ujedinjeni i sigurni da radim strašnu grešku pa se pitam jesu li možda u pravu.“ Na njenu sreću, draga saveta Prudens podržala je ženinu odluku, rekavši joj da nastavi s postupkom razvoda jer su postupci njenog supruga bili „crvena zastava upozorenja“.

„Mislim da je ono što je uradio bila crvena zastava zbog nepoštovanja tebe i tvojih želja. Upamti ko od tvojih voljenih izgleda ne ceni tvoju sreću i nastavi s razvodom“, rekla je. „Svi su sigurni da grešiš, ali oni nisu ti koji moraju da se svaki dan bude s muškarcem čije ih ponašanje užasno odbija. Ti si ta. Dakle, moraš da saslušaš samo sebe.“

Objava je kasnije podeljena na Reditovom Wedding Shaming forumu, a konsenzus je bio da je mladoženja potpuno pogrešio zbog „štosa“ koji je izveo.

Jedna osoba je napisala: „Nije čak ni slatko mazanje tortom po nosu u redu, a udario je njenom glavom u tortu i ponizio je.“

Drugi je komentarisao: „Ne samo što nije poštovao njenu jedinu želju, nego je pronašao najgori i najagresivniji način da je prekrši.“

Treći je dodao: „Tražila je jednu jedinu stvar, a on ni to nije mogao da ispoštuje?“

A četvrti je dodao: „Udarila bih ga da je moj verenik/muž to uradio meni. Ne da bi nasilje trebalo da bude prvi odgovor, nego samo kao refleksna reakcija noge na to da mi je glava gurnuta u nešto i držana tamo. Ne bih se nimalo kajala ako bih ga udarila. Njegovo ponašanje je apsolutno nedopustivo.“