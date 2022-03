MOGU LI DA TI POLIŽEM OČNU JABUČICU I ZNAŠ LI DA JAJNICI UMIRU SA 32 GODINE? Ovo su neki od najgorih prvih sastanaka

Legenda kaže da žene pre nego što nađu svog princa, moraju poljubiti puno žaba. To se definitivno može odnositi na one neslavne prve sastanke, kada ste na prvu loptu znali da ta osoba nije za vas.

Ovo se može primeniti i na muškarce jer nisu samo žene bile razočarane muškim stereotipima, već i muškarci ženskim fantazijama.

Stipsa i reli vozač

"Jednom sam otišla na 'piće', jer ne želim to ni nazvati dejtom, s tipom koji mi je vrlo jasno rekao da će me častiti pićem, ali ako naručim bilo kakvu hranu, moraću da je platim sama. Nepotrebno je reći da nikad više nisam razgovarala s njim", podelila je svoje iskustvo autorka Monika Grin.

Drugi put je jedan tip insistirao da ga ona pokupi kolima, a kad je to učinila, nije prestajao da tapše i da imitira zvukove automobila "vrrrm, vrrrm", piše "YourTango".

"Nije bilo drugog dejta i nikad više nije video ni mene, a ni moj auto ", dodala je ona.

Ovo su prvi sastanci "iz pakla" sa stranice "First Date Hell", koja su se naravno završila na prvom i neuspešnom pokušaju.

Koliko godina imaju tvoji jajnici?

"Pitao me za moje godine. Kada sam mu rekla da imam 32 i pitala zašto ga to zanima, on mi je odgovorio kako stvarno želi decu, a sa 32 godine jajnici umiru", prisetila se jedna devojka na ovoj stranici.

"Kao prvo, ne pitate nekoga za godine, pogotovo ne ženu. Ako baš želite da saznate, to možete videti na Fejsbuk profilu, ili zaključiti samo kroz priču. Kao drugo, tvoji jajnici počinju umirati mnogo kasnije, ti seksistička budalo. I treće, nikada nećeš imati priliku da saznaš umiru li mi jajnici ili ne", napisala je ljutito devojka.

Neko je ostao u prošlom veku

"Jedan dečko mi je poslao kompletan tekst pesme 'Hit me, baby, one more time', s tim što je reč 'hit' zamenio s rečju 'text'. Nisam mu ništa odgovorila. Jesu li ovo 90-e?"

Ženska fantazija koja je uplašila jednog muškarca

"'Tražila je da mi poliže očnu jabučicu. Rekla je da će me to napaliti i učinila je to. Nije me uzbudilo, već sam otišao."

Nacrti podruma kao dokaz zainteresovanosti

"Nakon 15 minuta, počeo je da insistira da se uselim kod njega. Čak mi je pokazao i nacrte podruma. Dobila sam onu 'glavobolju' i pobegla, ali bukvalno."

Ono kad te okupaju

"Nakon 40 minuta bolnog razgovora tvitovao sam o užasnom ovom dejtu. Međutim, ona je to kraičkom oka videla. Izašla je, pa se vratila, i onda me celog ispolivala pićem."