Blossoming Beauty: Nova KIKO Milano kolekcija najavljuje prolećno buđenje!

Uhvatiti savršen momenat u kome sve oživljava polazna je ideja koju su kreatori planetarno poznatog make up brenda KIKO MILANO utkali u svaki proizvod nove kolekcije Blossoming Beauty.

Zakoračite spremno i samouvereno u novu sezonu, birajući kozmetiku koja će podržati i olakšati vašu dnevnu rutinu.

Cvetni mirisi, buđenje čula i uzbudljivi novi počeci inspiracija su za prolećnu kolekciju koja, zahvaljujući satenskoj teksturi proizvoda i romantičnim koloritima osvežava kožu i priprema je za smenu godišnjih doba.

Započnite beauty ritual Secret Garden Face tonerom i Refreshing Eyes & Face serumom koji će vašem licu obezbediti potrebnu hidrataciju. Formula na vodenoj bazi obogaćena algama pruža blistavi, zdrav izgled kože

Savršeno lagana formula Hydrating & Long Lasting pudera odlično će prijati koži, , čineći je istovremeno mekanom i sjajnom.

Mat završnica Floral bronzera obezbediće prirodan izgled kože, dodajući licu diskretno preplanuli efekat. Make up doživljaj će dodatno upotpuniti cvetna reljefna tekstura proizvoda i mirisna nota cveta lotosa.

Dazzling Liquid senka za oči u kombinaciji sa Long Lasting Matte karminom zaokružiće nežan i romantičan make up look, dok će široka paleta nijansi pružiti bezbroj mogućnosti kombinovanja, od jednostavnije šminke za svaki dan, do glamuroznih i svečanih izdanja.

Za kraj vaše make up rutine, naglasite oči novom 3 in 1 maskarom. Postojanost, dodatno naglašeni volumen i dužina dobitan su trio za sezonu pred nama.

Kolekcija Blossoming Beauty dostupna je u prodavnicama KIKO Milano u šoping centrima Galerija, Ušće, BEO, Ada Mall i Delta Planet Niš, kao i u Fashion&Friends onlajn shopu i mobilnoj aplikaciji.