Žene tvrde: „Za dobar se*s nisu bitni trikovi ili poze, već nešto više“

Ako želite da imate nova seksualna iskustva sa svojim partnerom, ali ne znate kako to da mu saopštite, spisateljice i stručnjaci za seks vam nude par odgovora.

„Sjajan seks je senzualno iskustvo“, kaže Sara Birden, seksualna edukatorka za odrasle i studente

„Uobičajeno je da ljudi vide seks kao predstavu – nešto što moraju da naprave „kako treba“, a ne kao senzualno iskustvo“.

„Užitak nije mehanička stvar. Užitak mora da podrazumeva ​​ komunikaciju i opuštanje, poverenje, kontakt očima… One stvari koje će nas emotivno zbližiti“.

Mnogi parovi se fokusiraju na postizanje orgazma, što je sasvim poželjno, ali ne i ključno prilikom seksulanih odnosa, dodaje ona.

„Želim da dekonstruišem pojam orgazma tako da ne poseduje jednoznačnu funkciju. Trebalo bi ga posmatrati u kontekstu celokupnog užitka koji doživljavate sa partnerom“.

Umesto što biste seks posmatrali kao predstavu, Sara ističe da ga posmatrate kao svojevrsnu igru.

„Da li možete da se uzbudite tako što ne dodirujete intimne delove? Da li možete pogledima da izazovete ‘vatru’ u svom partneru?“, pitala je Sara.

Sjajan seks je vezan s povezanošću

Odlučna da preokrene svoju situaciju, Persimonova je krenula na putovanje seksualnog samootkrivanja, što opisuje u svojoj humorističnoj knjizi „The Coitus Chronicles: My Quest for Sex, Love, and Orgasms“.

Kroz niz edukacija poput BDSM metoda i mnogih drugih, ona je došla do novih saznanja.

Ono što je osećala tokom edukacije je bio ogromni sram u vezi sa seksom, kao i strah od intimnosti zbog kojeg ga je izbegavala.

„Volim da imam kontrolu i bila sam opterećena da sve u životu moram da posmatram i kontrolišem, pa čak i seks“, priseća se ona.

Nakon što je prvi put imala seks s bivšim dečkom, Persimonova je razgovarala sa njim o svojim nesigurnostima. A to ju je po prvi put učinilo ranjivom.

„Sjajan seks je ljubav prema sopstvenom telu“, Emili Nagoski, seksualna edukatorka.

„Od načina na koji posmatrate svoje telo, zavisiće i to koliko ćete pokazati svoju ranjivu stranu svom partneru“, kaže dr Emili Nagoski, seksualna edukatorka i autorka bestselera „Come as You Are“.

Ako se borite sa samopouzdanjem vezanim za vaš izgled, Nagoski preporučuje vežbu dr Erika Sticea i Keroline Beker pod nazivom „Projekt tela“.

Sjajan seks je istraživanje novih stvari sa vašim partnerom (napravite zasebnu listu novih stvari)

Napravite zasebnu listu aktivnosti koje biste hteli da probate sa partnerom/partnerkom i razmenite želje i utiske.

Lista će vam omogućiti da zajedno istražite nove mogućnosti, ali i da dođete do novih saznanja u vezi sa vašim partnerom/partnerkom.

„To je početna tačka za razgovor o boljem seksualnom životu“, kaže Persimon.

Autor: