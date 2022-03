Muče vas gasovi i nadutost?

„Ma to su samo gasovi, ništa strašno, proći će...“, „Pod stresom si, zato imaš te tegobe...“ Prepoznajete ovakve rečenice? Da li su ovo odgovori uvek kada se glasno požalite svojim prijateljima na nadutost, gasove i grčeve u stomaku...?

Prisustvo gasova i osećaj nadutosti je veoma čest razlog odlaska kod gastroenterologa. Svaki treći pacijent u gastroenterološkoj ambulanti se žali na ove tegobe, a veliku učestalost potvrđuje i podatak da čak 10-15% ukupne populacije ima ove tegobe. Na veličinu i značaj problema jasno upućuje statistika, a šta o tome kaže struka, pitamo ass. dr sc. med. Srđana Markovića, gastroentrologa KBC Zvezdara.

Na koje stomačne tegobe se pacijenti najčešće žale kad dođu na pregled?

Najčešći razlog dolaska pacijenata u gastroenterološku ambulantu su svakako funkcionalni poremećaji digestivnog trakta. Žale se na uporne tegobe koje se javljaju i mogu da budu veliki problem za pacijenta, da značajno remete svakodnevne aktivnosti, utiču na produktivnost na poslu i menjaju kvalitet života. Smatra se da svaka peta osoba ima funkcionalni poremećaj na nivou debelog creva, kao što je npr. sindrom nervoznog creva. Najčešće se pacijenti žale na nadutost/nadimanje koje se stalno vraća uz pojačanu stvaranje gasova, a neretko je i propratna pojava dijareje i/ili zatvora.

Kako zapravo nastaju nadutost i gasovi?

Nadutost može biti posledica više različitih faktora. Uzrok može biti neadekvatna i nepravilna ishrana, loš izbor namirnica, preterano konzumiranje hrane, preteranog konzumiranja hrane bogate ugljenim hidratima, kao što su hleb i slatkiši na prvom mestu. Uzrok nastanka nadutosti i gasova mogu biti i različiti funkcionalni poremećaji gornjih ili donjih delova digestivnog trakta, sindrom nervoznog creva, različiti upalni procesi, infekcije izazvane heliko bakterijom, itd. Pojačano nakupljanje gasova može se javiti i kao posledica poremećaja štitaste žlezde.

Kada dolazi do pogoršanja?

Brz tempo, potrebe, navike i način življenja pozicioniraju se kao najčešći okidači tegoba o kojima govorimo. Svakodnevni stres kojem smo izloženi i tegobe kao što su nadutost, grčevi i gasovi u stomaku povezani su, i to nije slučajno. Naime, naš crevni sistem je čitavom dužinom prožet sa više od 100 miliona nervnih ćelija, pa su tako nervni transmiteri koji postoje u mozgu, prisutni i u organima za varenje, pa se tegobe po pravilu češće ispoljavaju ili pogoršavaju za vreme stresa, ali i pojačane emocionalne napetosti. Pored stresa, smatra se da okidač može biti i intolerancija na određene namirnice ili njihove komponente. To su pre svega namirnice koje sadrže gluten i laktozu, kao i one bogate ugljenim hidratima. Okidač tegoba može biti i nedavno prisutna crevna infekcija.

Koja je preporuka gastroenterologa?

Kod pacijenata kod kojih je nadutost zapravo pratilac sindroma nervoznih creva savetuje se jedna od najučinkovitijih dijeta, FODMAPS. Ona podrazumeva izbegavanje ugljenih hidrata koji često zbog lošeg varenja u crevima znaju da naprave problem. Kod pacijenata kod kojih je stres uzročnik problema preporučuje se da koliko je to moguće izbegavaju stresne situacije, ali i da se trude da se što češće odmaraju, šetaju, da se bave umerenom fizičkom aktivnošću ili uživaju u nekom svom hobiju.

Uz date savete često se istovremeno preporučuju preparati koji u rešavanju ovih problema pokazuju veliku delotvornost. Ja imam odlično iskustvo sa preparatom Flobian®. Bezbedan je i efikasan, uz komforno dozranje od samo jedne kapsule dnevo. Flobian® deluje tako što doprinosi smanjenju nastanka gasova u crevima čime uklanja uzrok problema odnosno doprinosi ublažavanju gasova, nadutosti i osećaja punoće u stomaku. Savetuje se primena 4- 6 nedelja. Kliničke studije pokazuju da je kod takve dugotrajne i redovne primene čak 9 od 10 zadovoljih korisnika.