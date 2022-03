„Umeće u krevetu“ povezano je s ovom karakternom osobinom, tvrde stručnjaci

Naša ličnost puno govori i o našem seksualnom životu. Od otvorenosti ka novim stvarima do generalne pristupačnosti, karakterne osobine mogu otkriti i kakvi smo u krevetu.

Čini se da bi naučnici mogli puno toga da zaključe o svačijem seksualnom životu samo na osnovu pojedinih osobina koje ta osoba poseduje. Konkretno, veliki broj istraživanja sugeriše da je naš seksualni život delomično oblikovan na osnovu pet osnovnih dimenzija ličnosti poznatih kao Velikih pet.

Nova studija objavljena u časopisu Journal of Sex Research sagledava Veliku petorku koja uključuje otvorenost prema novim iskustvima, savesnost, ekstraverziju, ljubaznost i neuroticizam. Ispostavilo se da je savesnost jedini od ovih pet faktora koji predviđaju seksualnu sposobnost i kod žena i kod muškaraca. Tačnije, muškarci koji su bili visoko savesni prijavili su manje problema s erekcijom, dok su žene visoke savesnosti prijavile manje problema sa seksualnom željom, uzbuđenjem i orgazmom, kao i manje bola tokom seksa.

Istraživanje je takođe otkrilo da su savesni ljudi bili seksualno zadovoljniji.

Do sličnih je rezultata došao autor Džastin J. Lejmiler kada je anketirao više od 4000 Amerikanaca o njihovim seksualnim fantazijama za svoju knjigu Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life. Opet, savesni ljudi imali su manje seksualnih problema, kao i zadovoljavajući seksualni život i odnose. Zanimljivo, otkrio je da su i češće imali seks. Rezultati njegovog istraživanja sugerišu potencijalno objašnjenje za sve ovo: ljudi visoke savesnosti češće su delili svoje seksualne fantazije s partnerima i izveštavali o pozitivnijim iskustvima kada je u pitanju pretvaranje fantazija u stvarnost.

Što su ljudi više savesni, to su njihove fantazije detaljnije i konkretnije. Proveli su više vremena opisujući ono što bi se u očima drugih moglo smatrati neobičnim detaljima, poput okruženja u kojem se odvijala njihova fantazija. Činjenica da savesni ljudi vrlo pažljivo razmišljaju o svojim fantazijama verovatno objašnjava zašto imaju bolja iskustva s delovanjem – manje je verovatno da će biti uhvaćeni nespremni jer su već isplanirali neočekivano. Takođe, činjenica da su njihove fantazije više utemeljene u stvarnosti verovatno ih čini lakšima za ispunjenje.

Da budemo jasni, ako po prirodi niste savesna osoba, to ne znači nužno da ste osuđeni na doživotno loš seks. Tome doprinose brojni faktori i bilo bi glupo sugerisati da bilo koja pojedinačna osobina ili karakteristika diktira ceo nečiji seksualni život. Biti savestan jednostavno znači da možda imate mali plus kada je u pitanju intimni život.

Autor: