UNOŠENJEM OVIH SASTOJAKA REGULIŠITE KRVNU SLIKU, SPREČAVATE RAK I DRUGE BOLESTI

Današnji način života se mnogo razlikuje od vremena kada su naši roditelji bili mladi. Nekada se mnogo zdravije živelo, proizvodnja namirnica se zasnivala na zdravim osnovama, dok se danas koriste razni preparati i sredstva koja ubrzavaju proces proizvodnje a samim tim smanjuju nutritivne vrednosti.

Živi se jako brzo, radi se mnogo, svakodnevno smo izloženi stresu i nervozi a vremana za fizičku aktivnosti i zdravu pripremu obroka je sve manje, pa često zdrav obrok zamenimo sa nezdravim zamenskim obrocima. Ni to nije toliko strašno ukoliko se takve situacije ne dešavaju često.

S obzirom da se kroz ishranu sve manje unose potrebni vitamini, minerali, proteini i drugi sastojci koji su važni za normalno funkcionisanje organizma, sve više ljudi se suočava sa bolestima koje nazivamo bolesti modernog doba.

Loš način života proizvodi mnoge bolesti

Da li smatrate da vodite zdrav način života? Čak i ako često konzumirate zdrave namirnice, ne znači da unosite u potrebnoj količini sve nutrijente koji su potrebni organizumu da bi stvorili zaštitu od raznih virusa i bolesti.

Ni jedna bolest se ne pojavi odjednom, svaka bolest se pojavljuje i širi vremenom, a ukoliko se ne otkrije i reaguje na vreme, može biti pogubna. Često u razgovorima čujemo “preminuo je odjednom, iznenada”, ali nije to baš tek tako odjednom, ta bolest se dugo nalazila u organizmu samo što nije ispoljavala veće simptome.

Brza hrana, rafinirani šećeri, alkohol i drugi nezdravi proizvodi kada se konzumiraju duži period u većim količinama mogu biti jako štetni jer nemaju potrebne sastojke kako bi se održao imunitet. Mi se vodimo onom poznatom “bolje sprečiti nego lečiti”, zato savetujemo da koristite prirodne dodatke ishrani koji sadrže sve potrebne sastojke za jačanje imuniteta i održavanje raznih procesa koji su važni za funkcionisanje organizma.

Svesni smo toga da gotovo svi znaju da nezdrava ishrana i način života jako loše utiču na naše zdravlje, ali takođe smo svesni i činjenice da većina to ne shvata ozbiljno.

Zeleni sok od spelte sadrži 90 različitih sastojaka

Ukoliko i vi spadate u grupu ljudi koji sve to shvatao neozbiljno, želimo da ovaj članak bude okidač da konačno počnete da vodite računa o svom zdravlju. Pre svega potrebno je da povedete računa o ishrani, a kao što smo već naveli kroz ishranu nije moguće uneti sve što je potrebno, zato savetujemo da koristite prirodne dodatke ishrani.

Jedan od takvih dodataka je zeleni sok od spelte. Pravi se sa dodatkom omega3 masnim kiselinama, a sadrži još 90 različitih vitamina, minerala, enzima, mikroelemenata i aminokiselina koji su potrebni za zaštitu i normalno funkcionisanje organizma.

Većina ovih sastojaka su važni za alkalizaciju krvi, odnosno održavanju pH vrednosti u krvi. U normalnim okolnostima krv je blago bazna, ali usled raznih spoljnih uticaja dolazi do njene kiselosti. Tada se stvara podloga za razne bakterije, gljivice, vežu se masne ćelije što dovodi do gojaznosti, zgušava se krv i stvara loša cirkulacija. I na kraju sve to ima za posledicu umor, iscrprljenost, depresiju, visok krvni pritisak, dijabetes, poremećaj metabolizma, bolove u mišićima, česte glavobolje, tegobe sa varenjem, pa čak i onkološke probleme, itd.

Neki od pozitivnih efekata konzumiranja zelenog soka od spelte su:

- jačanje imuniteta,

- detoksikacija organizma,

- povećanje vitalnosti (reguliše telesnu težinu i smanjuje umor),

- poboljšanje crevne flore,

- regulisanje kompletne krvne slike.

Pored svega navedenog, Hipokratov institut ističe pozitivne efekte kod sledećih bolesti: rak koštane srži, rak dojke, rak debelog creva, rak pluća, rak prostate, rak materice, rak limfnih žlezda, šećerna bolest, upala zglobova, bronhitis, opadanje kose, regulacija telesne težine.

Zeleni sok od spelte - Eliksir vitalnosti

Kada biramo koje obroke ćemo praviti uglavnom gledamo da se pripremaju jednostavno i brzo, isti je slučaj i sa pripremom dodatnih obroka odnosno dodataka ishrani. Osim što je važno da sadrži sve što je potrebno, važno je i da se brzo priprema i konzumira, a jedan od takvih dodataka je zeleni sok od spelte.

Kako bi sačuvao sve svoje nutritivne vrednosti, sok se dostavlja u obliku zaleđenih kockica koje je potrebno pripremiti pre upotrebe. Proces pripreme traje svega 1-2 minuta, a konzumira se isključivo ujutru na prazan želudac.

Posetite sajt “eliksirvitalnosti.com” kako bi saznali detaljan proces pripreme, informacije o ceni i poručivanju.

Autor: