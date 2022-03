OVI LEKOVI NAJČEŠĆE IZAZIVAJU ALERGIJE: 2 se u Srbiji piju gotovo svakodnevno!

Određene lekove svi često pijemo, a ne znamo da predstavljaju opasnost!

Alergije, odnosno atipična reakcija imunog sistema na određene supstance, mogu biti uzrokovane raznim faktorima: hranom, kozmetikom, prašinom, grinjama, insekstima, životinjskom dlakom, polenom biljaka, ali i lekovima. Veoma je teško unapred predvideti da će neki lek izazvati neželjenu reakciju.

"Glavna poteškoća kod alergija na lekove jeste u dijagnozi, jer ne postoje tačne metode zasnovane na dokazima koji bi nam sa apsolutnom sigurnošću otkrile da će koji lek i i kod koga će izazvati bilo kakve neželjene efekte", objasnila je za ruske medije alergolog-imunolog Ana Maksimova.

Konvencionalni testovi, koji se primenjuju ambulantno, mogu samo da spreče akutne, po život opasne alergijske reakcije.

"Ambulantni testovi ne daju tačne informacije, oni isključuju samo akutne alergijske reakcije koje mogu da dovedu do teških, po život opasnih posledica. Ali takvi testovi ne isključuju mogućnost razvoja neke vrste odloženih reakcija", kaže doktorka.

Po njenim rečima, najčešće se alergija na lekove manifestuje u obliku osipa na koži.

"Najčešće se alergijske reakcije na lekove razvijaju prema četvrtoj vrsti alergijskih reakcija, odnosno preosetljivosti odloženog tipa, koja nije opasna po život ali dovodi do značajnog smanjenja kvaliteta života. To su sve vrste osipa kao što su urtikarija, taksidermija, ljuštenje, iritacija. Zapravo, reakcija se možda neće pojaviti odmah, već nakon prestanka uzimanja leka", kaže dr Ana i dodaje da to predstavlja veliki probem.

Ona je otkrila i koji to lekovi najčešće izazivaju alergije.

"Najčešći izazivači neželjenih efekata predstavljaju antibakterijski lekovi, na primer grupe penicilina ili aminoglikozida. Takođe, među krivcima za pojabu neželjenih efekata nalaze se i nesteroidni antiinflamatorni lekovi, poput aspirina, ibuprofena. Lokalni anestetici, koji se često koriste u stomatologiji može da izazovu čak i akutne alergijske reakcije. Antivirusni lekovi, pored aktivne supstance, imaju i aditive u vidu, na primer, kukuruznog ili krompirovog skroba, prehrambenih boja... Međutim, ovi aditivi mogu da izazovu neželjene efekte kod ljudi sa već postojećom osetljivošću na ove aditive", kaže dr Ana.

Njen savet je da osoba pažljivo prouči uputstva za upotrebu određenog leka, a ako proceni da bi određeni sastojci mogli da izazovu alergijsku reakciju, da se svakako prethodno konsultuje se sa specijalistom.