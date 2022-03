Ruski napitak koji čisti limfni sistem – pije se dva puta godišnje

Disfunkcija limfnog sistema znači da je došlo do zastoja limfe u različitim limfnim čvorovima, pa u međućelijskim prostorima dolazi do nakupljanja toksina, ali pre svega ostataka životnih aktivnosti ćelija, delova razbijenih lipida, proteina…

Neravnoteža i disfunkcionalnost limfnog sistema nastaju usled lošeg odnosa nas samih prema sopstvenom organizmu, pre svega nagomilavanjem viška kilograma, gojaznošću i nedostatkom određene fizičke aktivnosti.

Disfunkcija limfnog sistema znači da je došlo do zastoja limfe u različitim limfnim čvorovima, pa u međućelijskim prostorima dolazi do nakupljanja toksina, ali pre svega ostataka životnih aktivnosti ćelija, delova razbijenih lipida, proteina. Tako se čak postupno formira višak vlaknastog vezivnog tkiva, odnosno dolazi do procesa “fibroze“. Te ćeliju počinju da trule čime uzrokuju nastajanje onkoloških bolesti, hipertenzije, alergije i drugih najtežih oboljenja.

Ruski recept za detoksikaciju limfnog sistema

Za pripremu soka za detoksikaciju prema ruskom metodu potrebno je pripremiti:

– 2 kilograma limuna s korom

– 2 kilograma cvekle

– 2 kilograma šargarepe

– 2 kilograma nara

– 2 kilograma neprskane, netretirane brusnice

– domaći bagremov med.

Priprema se na sledeći način:

Iscedite sokove od svakog povrća i voća zasebno, a zatim sve pomešajte. Dodajte med i ostavite sve u jednoj posudi sa poklopcem u frižider. Uzmite 50 mililitara soka i razblažite sa 50 mililitara tople vode i pijte 10 dana svako jutro na prazan želudac.

Zatim napravite pauzu od pet dana. Opet ponovite ovu turu ispijanja soka tokom narednih 15 dana. Ruski travari preporučuju čišćenje limfe ovim sokom dva puta godišnje.

Takođe, naizmenično tuširanje hladnom i toplom vodom i parna kupatila su prijatelji limfnog sistema

