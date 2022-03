Toaleta nosa - da li stvarno pomaže?

Ako dođe do upale sluznice nosa…

Nos sa nosnom dupljom predstavlja početak organa za disanje. Unutrašnjost nosa je obložena sluzokožom, koja je pokrivena dlačicama i trepljama, koje zadržavaju prašinu i mikroorganizme iz vazduha. U gornjem delu nosne duplje su receptori čula mirisa.

Kada imate neki zastoj u disanju, vi refleksno počinjete da dišete na usta. To može biti pogubno za vaše grlo, ali i ostale disajne organe, kao i da se brzo razvije infekcija. Gubi se osećaj za mirise, ali i ukuse. Anatomija gornjih disajnih organa je takva da su svi kanali međusobno povezani, kako suzni kanali sa nosom, slušni kanali, tj. Eustahijeva tuba sa srednjim uvetom i gornjim delom grla, tj. nosem, a i paranazalni sinusi koji su kanalićima povezani sa nosem. Kada dođe do upale sluznice nosa, može da dođe do suzenja očiju, začepljenja ušiju, i upale sinusa.

Higijena nosa je bitna!

S obzirom da se virusne i bakterijske infekcije uglavnom prenose kontaktom sa osobe na osobu, važno je svakodnevno pranje ruku, naročito posle brisanja nosa ili kijanja, kao i često provetravanje prostorija. Znači higijena ruku, usta i nosa jeste veoma važna! Ovo važi i za odrasle i za decu, koja često sama ne mogu da izduvaju sekret iz nosa.

U svakodnevnoj higijeni odraslih i dece, ali i u slučajevima bolesti nosa, kao i postoperativni oporavak nakon tamponade nosa, preporučuje se primena fizioloških rastvora. U normalnim uslovima u paranazalnim sinusima se nalazi fiziološka bakterijska flora. Ako dođe do infekcije, oštećenja ili začepljenja u nosu, sekret će se više i duže zadržavati. Tada može doći i do glavobolje, bola u licu, curenja gnoja iz nosa i celokupnog lošeg stanja organizma. Da bi se ovo izbeglo, važno je nosne disajne puteve održimo tokom cele godine zdravim i prohodnim. Ako boravimo u suvom okruženju, važno je da redovno vlažimo nos.

PropoMucil® Physio- za svakodnevnu higijenu nosa!

Primena izotoničnog ili hipertoničnog preporučuje se primena fizioloških rastvora PropoMucil® Physio rastvora doprinosi poboljšavanju mukocilijarnog transporta i fiziološke sekrecije u nosu, a smanjenja suvoće sluznice nosa i stvaranja krastica.

PropoMucil® Physio pruža višestruku zaštitu, pomaže eliminaciju bakterija i virusa, čisti nos, pomaže sprečavanju ulaska virusa, regeneriše i vlaži sluznicu nosa, olakšava tegobe i poboljšava prohodnost gornjih disajnih puteva. Da vašoj deci i vama svaki dan bude zdrav!

