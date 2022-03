Kako da od 1 jajeta napravite omlet za četiri osobe

Ne brinite, nije u pitanju smesa za palačinke

Omlet je izuzetno zgodan, kako za doručak, tako i za večeru.

Međutim, šta kada otvorite frižider i shvatite da imate samo jedno jaje?

Ništa, preskočićete ovo jelo i smisliti nešto drugo, sve dok ne odete u kupovinu.

Ovo je scenario koji bi se većini nas dogodio.

Ali, ne i iskusnim domaćicama.

One primenjuju trik uz pomoću kojeg od jednog jajeta možete da napravite obrok za četvoro.

Umutite jaje viljuškom, a zatim sipajte malo mleka i dodajte dve kašike brašna. Sve to sjedinite i to tako da ne bude grudvica. Nakon toga joj dodajte dve-tri kašike vode, jer omlet ne bi trebalo da bude gust i na kraju so.

Sve dobro promešajte još jednom, tiganj zagrejte na srednjoj vatri i sipajte ulje u njega. Za intenzivniji ukus jaja pržite na puteru.

Smesu sipajte, pržite je i uživajte. Prijatno!

