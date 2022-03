Ukoliko imate AKNE na ovim delovima tela, to može biti znak OVE OZBLJINE BOLESTI

Često se unutrašnji problemi sa organizmom ispoljavaju na koži lica. Tako ljudi koji imaju probleme sa bubrezima, najčešće imaju tamne kolutove ispod očiju.

Osim toga, postojanje bubuljica na određenim delovima na licu mogu biti znak neke bolesti, pogotovo ako to traje duži vremenski period i simptomi se ne smanjuju.

Čelo – Probavni problemi

Jedite manje brzu hranu, smanjite količinu masnoća laganijom dijetom, pojačajte unos vode u organizam i ubacite sveže krastavce u israhnu.

Između obrva – Jetra

Smanjite unos alkohola, masne hrane i mlečnih proizvoda. Ovo je zona u kojoj se javljaju i alergije na hranu, pa pazite na sastav onoga što jedete. Prazne i loše kalorije mogu da imaju štetan uticaj na raspoloženje.

Oko očiju – Bubrezi

Bilo kakva pojava oko očiju, pa i tamni krugovi, ukazuju na dehidrataciju. Pijte dovoljno vode.

Nos – Srce

Provedite krvni pritisak i količinu vitamina B. Smanjite unos začinjene i gorke hrane i unos mesa. Pronađite način da smanjite holesterol konzumirajući orašaste plodove, avokado i ribu. Kako ovaj deo lica prirodno ima nešto šira pore, pazite da vašoj kozmetici nije istekao rok trajanja.

Uši – Bubrezi

Opet voda! Smanjite unos gaziranih pića, kafe i alkohola jer vode ka dehidrataciji.

Obrazi – Disajni putevi

Ovo je problematično područje za one koji konzumiraju cigarete, ali i za one koji su skloni alergijama. Izbacite mlečne proizvode, alkohol, kofein i šećer, a u organizam unosite više povrća. Postoji još jedna bitna stvar o kojoj retko razmišljamo, a to su mobilni telefoni i jastučnice – neka budu čisti jer uzrokuju najviše akni na ovom području.

Oko usana – Hormoni

Ovo je dominantna zona za stres i hormonalne promene. Iako se čini nemoguće da utičete na to, ipak možete da napravite razliku tako što ćete imati kvalitetan san, unositi dovoljne količine tečnosti i jesti lisnato povrće koje održava kožu čistom

Autor: Z.L.