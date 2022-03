Testirajte svoju mačku: DA LI JOJ TREBA SAMO "SMEŠTAJ" ILI VAS STVARNO VOLI

Ako vaša maca voli da se mazi, i to prislanjajući glavu o vašu glavu, možete saznati puno toga

To je, na primer, način na koji mačke pokazuju prijateljsko raspoloženje i poverenje. To je zaista odličan znak, a evo šta još kažu razne teorije i istraživanja o takvom mačjem ponašanju.

Maca u tom položaju pokazuje da vam veruje dovoljno da vam bude tako blizu. Na taj način zapravo i pušta svoj miris, jer kao i s drugim stvarima, obeležava svoj teritoriju kad se trlja o neki predmet. Isto je i s njenim čovekom. Osim toga, mirisne žlezde kod mačaka se nalaze iznad očiju i ispod ušiju pa ih aktiviraju kad se maze s vama.

1. Pažnja

Da, mačka na taj način želi da privuče vašu pažnju, i želi da pusti svoj miris, a nije to baš uvek znak da vas jako voli. Ali, dopadate joj se dovoljno da vas označi kao svoju teritoriju kako bi to naglasila drugim mačkama, ali ako vas to teši – ni mačka ne voli da je se povezuje baš s bilo kim. Dakle, ceni vas dovoljno da vam prepusti svoj miris. Baš kao što ceni i kauč.

A pažnju pak privlači tako što prede pa ti je to siguran znak da joj možete uzvratiti ljubav. Naime, ako primeti da joj ne uzvraćate pažnju pretpostaviće da ne želite bliskost s njom i prestaće da je traži.

2. Sigurnost

Mace imaju snažan osećaj za miris i područja označena nekim mirisom pa se na njega oslanjaju puno više nego na vizualno pamćenje. Dakle, morate zaraditi njeno povjerenje. To je i razlog zašto mlade mace rado guraju njuškice i žele da se maze – nisu još iskusne. One iskusnije mačke opreznije su jer vas testiraju pre nego se u potpunosti opuste.

3. Navika

Teško je ignorisati macu koja svoje lice gura u vaše! A budući da je jako slatko, ko bi tome odoleo? A zna to i mačka pa voli kad je češkate i mazite. Osim toga, kad to ponavlja više puta, ponovite i vi, a to će je privući i naviknuti da se vraća po još!

4. Dominacija

Neke mačke imaju puno veću potrebu od pukog označavanja teritorije. Možda traže način kako da vam pokažu da imaju moć nad vama, a to je njen način da se oseća sigurnom. Naravno, ako takvo ponašanje nije preterano, onda nema problema. Ali, ako počne da se ponaša previše dominantno, može postati agresivna i zahtevati puno. U tom slučaju potrebno joj je samo malo treninga – započnite tako da je ignorišete kad pokazuje takvo ponašanje. Jer, ako ne dobije reakciju verovatnije je da će prestati.

5. Povezivanje

Ako se mačka s vama jako mazi ujutro, verovatno ste joj tokom noći nedostajala. Ona je noćna životinja pa ne spava koliko i ljudi i verovatno se neko vreme dosađivala. Osim toga, i vaš se miris tokom noći promenio pa maca želi ponovo da ga prekrije svojim mirisom. I ponovo vas učiniti – svojim teritorijom.

Šta ako se maca ne mazi tako?

Ako se vaša mačka s tobom ne mazi glavom, to nije znak da vas ne voli. Ona možda pokazuje privrženost na druge načine. Osim toga, samo najsamouverenije mačke koriste glavu da bi se mazile pa ako se s macom tek upoznajete jer vam je stigla nedavno ili je i inače tiha, to nije razlog za brigu. Možda je oprezna i još sumnja i treba joj vremena, a možda samo drugačije pokazuje šta želi.

S druge pak strane, ako maca ne želi da se mazi, nego samo gura glavu u vas, želi da vam pokaže nelagodnost. Veterinari ističu da je možda reč o pritisku ili pak neurološkim problemima kod mačaka. Ipak, nemojte dizati paniku, najčešći razlog ipak je njena želja za češkanjem, pažnjom i sigurnošću, a najvažnije je to – da vam mačka veruje.

Autor: Z.L.