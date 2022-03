Zaboravite na brijače i bolnu depilaciju – Jelena otkriva tajnu savršeno glatke kože

Bilo da nosite lepršave suknje po vrelom letnjem danu, uživate u brčkanju na nekoj toploj plaži tokom zasluženog odmora ili kombinujete svoj zimski kaput sa omiljenim čizmama, osećaj savršeno glatke kože, bez dlačica, je nezamenljiv.

Otkrivamo vam sjajan način na koji je Jelena iz Niša uspela da ovaj osećaj održi tokom cele godine. I ne, nisu u pitanju bolne procedure niti odlazak na skupe tretmane.

Tajna je u jednostavnom uređaju koji koristi intenzivno pulsirajuće svetlo (IPL) za odstranjivanja dlačica i koji možete koristiti kod kuće. I to potpuno bezbolno i lako!

Jelenu je oduševio efekat za koji priznaje da ga nije očekivala

Po Jeleninim rečima, iako je na početku bila malo skeptična, nije joj dugo trebalo da se potpuno oduševi, prvo jednostavnošću upotrebe, a zatim i učinkom koji ovaj aparat ima.

Prvo što ju je iznenadilo jeste da se koristi kada uklonite dlačice brijačem, pošto ovaj epilator deluje na koren dlake, tako da nema potrebe da puštate da one izrastu do određene dužine kao što je to slučaj sa drugim metodama.

„Ovo me je potpuno oduševilo!” kaže Jelena.

„Mogla sam da obučem suknju ili haljinu kad god sam htela, bez svakodnevne upotrebe brijača ili usklađivanja sa rasporedom depilacije.

Da ne pominjem neverovatan osećaj olakšanja kada sam se uverila da je postupak zaista bezbolan i toliko jednostavan da ga može koristiti i neko ko nikada nije samostalno uklanjao dlačice.

Super je i to što tretman laserskim epilatorom mogu da radim kod kuće i vremenu koje meni odgovara, dok gledam seriju ili čekam da mi se malo osuši kosa u peškiru kako bi bila spremna za feniranje.”

Laserski epilator uklanja dlačice i u tom procesu donosi novu vrstu opuštenosti

Iako su prvi utisci više nego sjajni, pravo oduševljenje nastupilo je tek sa dugoročnim efektom koji je usledio.

„Po prvi put otišla sam na more bezbrižna i uživala u plivanju i svojim omiljenim kupaćim kostimima. Ranije bi mi kombinacija depilacije neposredno pred more, u želji da efekat glatke kože traje što duže, i slane vode izazvala crvenilo na koži, a ponekad i peckanje. Ponekad bi mi celokupan užitak kupanja bio pokvaren time. Toliko, da sam u određenim situacijama čak morala da sedim u šortsu na plaži kako bih sačekala da se smanji iritacija.

Epilacija IPL uređajem je zaista brza, jednostavna i promenila je moje navike iz korena”, kaže Jelena nasmejana, aludirajući na efekat laserskih zraka na koren dlake.

„Opuštenija sam i neverovatno je koliko je oslobađajuće što mogu da odaberem komad garderobe koji mi odgovara, uživam u romantičnim trenucima sa partnerom i jednostavno ne vodim računa o tome da li su mi dlačice izrasle dovoljno kako bih ih uklonila.

Da ne pominjem da to nije bio postupak kojem bih se radovala, naprotiv!”

Iskreno tvrdi Jelena i dodaje:

„Ovo možda deluje banalno, ali zamislite samo da možete nositi suknju ili kratke pantalone tokom celog leta, bez upotrebe brijača! Meni je to bilo fantastično! Posebno su me izluđivale situacije kada sam na 40°C morala da obučem duge pantalone jer mi je depilacija zakazana za dva dana...

Takođe, leti sam imala česte iritacije u regiji ispod pazuha zbog svakodnevnog brijanja, ali jednostavno na tim temperaturama, majica dugih rukava nije opcija.

Sada mi je potpuno neverovatno da o tome ne moram da brinem. Mada, prilično sam se brzo navikla”, priznaje Jelena.

Na koji način deluje IPL - intenzivno pulsirajuće svetlo?

Epilacija IPL metodom deluje na sam koren dlake i time za početak usporava, a nakon određenog broja tretmana, zaustavlja rast dlake.

Koriste se posebna svetla prilagođenog intenziteta i to različitim regijama, a kod pojedinih modela IPL epilatora možete pronaći i praktične senzore koji detektuju nijansu vaše kože i u skladu sa tim određuju najbolji intenzitet svetlosti.

Cena IPL epilatora je znatno viša u odnosu na klasične metode kratkotrajnog uklanjanja dlačica, ali imajte na umu da je ova metoda u poređenju sa drugima:

• Dugotrajna – efekti su, posle određenog broja tretmana, trajni

• Praktičnija – ne čekate da dlačice izrastu, nema voska, šećerne paste i nereda, a tretman radite kada i kako vama odgovara

• Bezbolna - u toku tretmana možete osetiti blago peckanje, ali osećaj nije ni blizu neprijatan kao kod određenih metoda uklanjanja dlačica

Jelena naglašava da je prilikom odlučivanja, cena bila jedan od faktora zbog kojih se dvoumila, ali da je prelomila i, kako tvrdi, nije se pokajala:

„Kada sam pomnožila cenu svih tretmana depilacije, kao i preparata koje kupujem u tu svrhu, sa brojem tretmana koji su mi potrebni na mesečnom i godišnjem nivou, zaključila sam da je ovo zapravo investicija. I to ona koja donosi brojne benefite. Nema iritacija, bola i uraslih dlačica...

Uz to, aparat koristim na celom telu i proces ne traje više od 10-15 minuta.”

Kako zraci deluju na melanin i na folikul dlake, važno je naglasiti da je IPL epilacija pogodna za sve one koji imaju tamne, crne, braon ili tamnoplave dlake, dok tretman na sivim, crvenim, belim ili svetloplavim dlačicama neće dati očekivane rezultate.

Kako se upotrebljava IPL epilator?

Upotreba je krajnje jednostavna, a za najbolje rezultate uvek je preporuka da se vodite uputstvom proizvođača kada odaberete konkretan uređaj.

Važno je da prethodno uklonite dlačice sa kože i da IPL epilator koristite na glatkoj koži kako bi svetlost nesmetano dospela do korena dlake.

Pređite uređajem preko željenih delova tela koristeći odgovarajuće nastavke, ukoliko ih epilator koji odaberete ima. Određeni modeli imaju više nastavaka, dok pojedini mogu doći sa jednim ili dva.

Odlično je što epilaciju ovom metodom možete primenjivati i na osetljivim područjima i u potpunosti se rešiti dlačica gde god vam one smetaju – na nogama, rukama, preponama, ispod pazuha, na stomaku, leđima ili licu. Za maksimalan komfor, možete odabrati uređaj sa različitim nastavcima, posebno prilagođenim određenim delovima tela, za najbolje efekte.

Najpre epilator upotrebljavajte u vremenskim razmacima koje preporučuje proizvođač, a nakon nekoliko nedelja primetićete vidno smanjenje dlačica. Nakon početnog intenzivnijeg perioda upotrebe, IPL epilator ćete koristili jednom do dva puta godišnje, preventivno, kako biste sprečili ponovno pojavljivanje dlačica.

Uživajte i vi u dogotrajnim efektima i osećaju glatke kože koji traje

Jelenin izbor je Lumea, ali na tržištu postoje zaista sjajni uređaji koji pružaju dugoročne efekte i čine proces uklanjanja dlačica daleko prijatnijim, a vas bezbrižnijim i slobodnim da nesputano uživate u omiljenim komadima garderobe, kad god poželite.

„Lumeu sam uzela po preporuci koleginice koja mi je ispričala svoje utiske o IPL metodi epilacije kada sam je pitala šta koristi za depilaciju. Jednostavno, noge su joj iz dana u dan izgledale savršeno glatko i bez ijednog traga iritacije, da nisam mogla da je ne pitam u čemu je tajna.”

Jelena je otkrila novu dozu samopouzdanja i uživa u novootkrivenoj vrsti slobode za koju nije ni bila svesna da joj je nedostajala.

„Ponekad je zaista tako malo dovoljno da se vaša svakodnevnica, ali i stav i odnos koji imate prema svom telu promeni”, zaključuje Jelena.

I zaista, u ovom užurbanom tempu života, važno je da sebi olakšate i uklonite besmislena ograničenja iz života za koja nekada ni ne znate da vas sputavaju. Pa zašto da ne počnete od dlačica?

