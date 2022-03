8 načina kako da očistite pluća prirodnim putem, nisu ni teški ni skupi

Postoji osam stvari koje možete učiniti za prirodnu detoksikaciju pluća.

Zagađenje, loše navike i okolina glavni su razlozi problema s plućima. Mnogi pate od hronične plućne bolesti. Ipak, to ne znači da ne postoji način da se ovaj organ održi zdravim. Pluća imaju čarobnu sposobnost da se obnove, ali ćete se za to morati da se potrudite.

Osam saveta koji pomažu u čišćenju pluća:

1. Pijte napitke za čišćenje

Važno je znati da poboljšanje stanja pluća počinje negde između dve sedmice do tri meseca od početka terapije. Dakle, nakon otprilike mesec dana trebali biste da se osećate zdravije. U ovom slučaju, postoje neka pića koja mogu pomoći u smanjenju sluzi i detoksikaciji ovog organa:

Med i topla voda

Voda s limunom

Zeleni čaj

Sok od šargarepe

Kurkuma i đumbir

Pića od banane, spanaća i bobičastog voća

2. Koristite slanu terapiju

Slana terapija je udisanje vazduha sa sitnim česticama soli. Zove se haloterapija i to je alternativni tretman za probleme s plućima poput astme, bronhitisa i kašlja. Možete da posetite posebnu slanu odnosno sobu ili da kupite svetiljku od himalajske soli i koristite je kod kuće.

3. Uzmite ulje od origana

Ulje origana je prirodni dekongestiv. Napravite mešavinu od 50-50 ulja origana i bademovog ulja. Potrebne su vam jedna do dve kapi koje ćete nakapati pod jezik i zadržati ih tri do pet minuta, potom isperite usta vodom. Da biste osetili učinke, morate to učiniti tri puta dnevno tokom jednog do četiri sedmice.

4. Tople kupke ne koristite više od 3 puta sedmično

Za lakše disanje možete koristiti osveživač vazduha ili se zagrejati u toploj kupki. Dva do tri puta sedmično dovoljno je ovaj postupak ponoviti da se izbegnu problemi s kožom. Takođe, kupka ne sme da bude vruća, već ugodne temperature između 32°C – 40°C.

5. Izbegavajte određene proizvode

Počnite s konzumiranjem protivupalne hrane kao što je – začinjena hrana, rotkvica i začinsko bilje. Važno je zapamtiti da neka hrana povećava sluz u vašim plućima – mlečni proizvodi, uključujući sir, maslac, jogurt, kefir i mleko i prerađena hrana poput mesnih konzervi i drugih stvari.

6. Očistite jezik

Da biste zaštitili svoja pluća, potrebno vam je dobro oralno zdravlje. Možda peremo zube pravilno, ali zaboravljamo na jezik – što je takođe važno kako bismo izbegli nakupljanje bakterija.

7. Radite vežbe disanja stisnutih usana

Ove vežbe oslobađaju zarobljeni vazduh u plućima, poboljšavaju ventilaciju i uzrokuju opšte opuštanje. Opustite mišiće vrata i ramena, polako udahnite kroz nos brojeći do dva, ali držite usta zatvorena. Normalan, ne baš dubok udah će biti dovoljan. Stisnite usne i počnite polako izdisati brojeći do četiri. Vežbajte ovu tehniku ​​četiri do pet puta dnevno, prenosi Bright Side.

8. Vežbajte kako biste očistili sluz u plućima

Lezite na leđa i savijte desnu nogu. Zatim se okrenite tako da budete na desnoj strani. Zarotirajte gornji deo tela i oslonite ga na pod u ležećem položaju. Savijte levu ruku otprilike u nivou ramena. Sada okrenite glavu udesno, pritom bi vam ovaj položaj trebao biti udoban, nikako bolan. Zadržite poziciju 30 sekundi do jedne minute. Ponovite ovu vežbu s druge strane.