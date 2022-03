Avijacija se vraća na nivo pre pandemije

Prepandemijska 2019. godina u turističkoj industriji se često uzima kao parametar uspešnosti.

Holandska avio-kompanija KLM Royal Dutch Airlines, usled povećane potražnje, povećava kapacitete svojih letova čime će od 27. marta gotovo dostići nivo poslovanja iz 2019. godine.

U svom letnjem redu letenja, od 27. marta do 29. oktobra, KLM će imati direktne letove do 167 destinacija, pokrivajući 96 evropskih i 71 interkontinentalno odredište. Značajno povećanje potražnje dovelo je i do otvaranja avio-linija za nove destinacije u Aziji, Africi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Takođe, avio-linija Beograd-Amsterdam, uvedena prošle godine u mrežu KLM-ovih letova se pokazala kao izuzetno uspešna, pa će biti nastavljena i u letnjem redu letenja ove avio-kompanije. Podsetimo, maja 2021. KLM se posle 30 godina pauze ponovo vratio u Beograd sa dnevnim letom na ovoj liniji, da bi već u julu 2021. povećao broj nedeljnih letova između Beograda i Amsterdama sa 7 na 12.

Kako se ukidaju putna ograničenja u Evropi, potreba za avio-prevozom raste. KLM-ov odgovor na ovu situaciju je proširenje kapaciteta na evropskim linijama za 10% u odnosu na prošlu godinu, što ukupno iznosi oko 16 miliona raspoloživih mesta u avionima.

KLM je takođe povećao kapacitet i na svojoj mreži interkontinentalnih letova za 17% u odnosu na prošlu godinu, dostižući identičan kapacitet onom iz 2019. godine na mreži letova za SAD. S druge strane, dodavanjem Ostina u mrežu letova, KLM će po prvi put direktno leteti do 12 destinacija u SAD.

U Aziji se putna ograničenja i dalje razlikuju od zemlje do zemlje, ali potražnja raste za destinacijama kao što su su Filipini, Tajland, Singapur i Bali, dok će na najavljeno ublažavanje putnih restrikcija u Indiji KLM odgovoriti povećanjem frekvencija u Delhi i Mumbaj. Zbog snažnih putnih restrikcija koje su i dalje na snazi u Kini, kapacitet letova za ovu zemlju je i dalje nizak. S druge strane, letovi za i iz Južne Koreje, Japana i Kine traju dva sata duže zbog toga što KLM ne leti ruskim vazdušnim prostorom.

Kapacitet letova za Južnu Ameriku jednak je onom iz 2019. godine, a letovi za 10 afričkih destinacija imaće povećanu frekvenciju.

Letovi za Kijev, Sankt Peterburg i Moskvu i dalje su obustavljeni.