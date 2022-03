Vazduh ide i do 160 km na sat kroz nos kad KIJAMO: Nemojte ga zaustavljati, posledice mogu biti OZBILJNE

Ako zaustavljate kijanje, može doći do pucanja krvnih sudova u mozgu, što može da bude izuzetno opasno

Kada dođe proleće, počinje i sezona alergija i kijavica.

Ljudi često pokušavaju da zaustave kijanje, a nisu svesni da to uopšte nije zdravo.

Bilo gde da se nalazite, nikada nemojte da suzbijate kijanje. Iako se to ne dešava tako često, može doći do posledica opasnih po zdravlje, kao što su:

1. Pucanje krvnih sudova u očima

2. Slabljenje krvnih sudova u mozgu

3. Pucanje u ušima

4. Problemi sa dijafragmom

Dok kijamo, vazduh kroz naše nozdrve ide brzinom i do 160 kilometara na sat!

Ako kijanje zaustavimo, sav pritisak se seli u neki drugi deo tela, kojimože da strada! U najgorem slučaju dolazi do pucanja vene u mozgu i moždanog udara.

Evo koje se sve zablude, ali i istine vezuju za kijanje:

1. Kijamo kada smo bolesni – Zabluda

Do kijanja dolazi pomoću biohemijskih signala koje šalju mikroskopske dlačice, koje se nalaze na ćelijama u nosu. Na kijanje utiču različiti faktori, kao što su hladan vazduh, jaki mirisi, svetlost i slično. Čovek kija i da bi seotarasio bakterija i virusa,kada se preterano namnože u nosu ili da bi izbacio čestice prašine iz nozdrva. Kijanje je samo još jedan način na koji telo pokušava da se otarasi nepoželjnih supstanci uz pomoć eksplozije vazduha koja pročisti nos.

2. Važna je higijena nosa – Istina

Sluznica nosa je prva linija odbrane od većine uzročnika upale disajnih puteva, pa je nesumnjivo od velikog značaja održavati nos čistim. Nos je prečistač vazduha koji koristi naše tijelo. Kad uđe u nos, vazduh se zagrije, ovlaži i očisti od čestica i bakterija, tako da do pluća stigne svežiji, topliji i vlažniji.

3. Bakterije koje izbacimo kijanjem mogu daleko da dopru – Istina

Mikrobi kojima poprskamo okolinu kada kijamo mogu da stignu prilično daleko. Neki podaci pokazuju da se oni šire do udaljenosti oddeset metara. Svakim pojedinim kijanjem izbacimo 40 hiljada kapljica, zato obavezno stavite maramicu na nos i usta kada kijate.

4. Normalno je kinuti nekolika puta za redom – Istina

Loše čestice ne jure same iz nosa i zato je ponekad potrebno da kinemo više puta, kako bismo ih uspešno izabacili iz nosnih kanala.

5. Nemoguće je kinuti otvorenih očiju – Istina

Hteli to ili ne, oči će nam se uvek zatvoriti kada kinemo. Jedna od poruka koju mozak dobija prilikom kijanja je da treba da se zatvore oči. To je nevoljni refleks.

6. Hladan vazduh izaziva kijanje – Istina

Nagli prelazak iz tople prostorije u hladnu ili na spoljašnju temperaturu i obrnuto, dovodi do burne reakcije malih krvnih kapilara na koži lica, sluzokoži nosa, grla i ždrela. Kapilari se šire i skupljaju, a kao posledica dolazi do nadražaja na kijanje, koje može da pređe u kašalj i do zacenjivanja.

Takođe, javlja se pojačana sekrecija iz nosa. Hladan vazduh deluje na disajne puteve tako ih provocira, steže bronhije i predstavlja okidač za astmatični napad.

7. Srce na kratko prestaje da radi kada kijamo – Zabluda

Srce vam ne preskače, niti staje kada kijate. Može da uspori rad, ali na kratko, zato što većina ljudi duboko udahne prije kijanja, ali ni ne primeti da im srce na kratko kuca sporije.

8. Kijanje otkriva kakva ste osoba – Istina

Glasno i eksplozivno kijanje u većini slučajeva dolazi od osobe koja je otvorena i demonstrativna. S druge strane, stidljive osobe će probati da zaustave kijanje, pa će ono biti i dosta tiše.